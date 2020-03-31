Смольный не возражает против работы частных детских садов

Частные детские сады могут продолжить работу во время нерабочей недели в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 31 марта сообщили в городском комитете по образованию.



«Частным образовательным организациям комитет рекомендовал перейти на дистанционное образование. Плюс они должны руководствоваться 121-м постановлением правительства со всеми дополнениями», — отметили в комитете. Те же рекомендации поступили и частным детским садам. «Прямого запрета нет», — прокомментировали в Смольном режим их работы.



Напомним, в период с 30 марта по 3 апреля в Петербурге закрыты школы, детские сады, учреждения дополнительного и среднего образования. Для «обеспечения деятельности работников», на которых не распространяется объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя, в городе открыты дежурные детские сады. Изначально Смольный опубликовал список из 41 учреждения, позже к ним добавили еще один детский сад в Петроградском районе.

