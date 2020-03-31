Россия «позеленела» на карте «Яндекса», Санкт-Петербург в числе лидеров по самоизоляции
Самоизоляция в крупных российских городах почти по всей стране достигла по шкале «Яндекса» «зелёного» уровня, означающего, что распространение коронавируса затруднено. Санкт-Петербург находится в пятёрке лидеров и по-прежнему значительно обгоняет Москву.
Ещё в воскресенье, 29 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составлял, по данным «Яндекса», «жёлтые» 3,6 балла, но уже утром 31 марта большинство городов отмечены зелёным цветом, «желтеть» показатели начинают с перемещением в сторону Сибири, на восток.
Максимальную самоизоляцию «Яндекс» зафиксировал в Воронеже – 4,6 балла из пяти возможных. В Санкт-Петербурге и ещё трёх городах (в список для сравнения входят несколько столиц ближнего зарубежья) – 4,5 балла.
Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Для её оценки «Яндекс» ввёл индекс самоизоляции, который составляется на основе использования горожанами приложений компании и применяется для примерной оценки ситуации, то есть не для точных расчётов. Шкала пятибалльная, как в школе. Ноль баллов — это высокая активность, как было в будни до принятия мер против распространения коронавируса. Пять баллов — это отсутствие активности, как бывает глубокой ночью, когда город спит. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.
Режим изоляции в связи с распространением COVID-19 введён 30 марта в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и в ряде других регионов. Что означает это для петербуржцев: что разрешено, а что запрещено, читайте на «Фонтанке».