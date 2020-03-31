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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 08:39
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Россия «позеленела» на карте «Яндекса», Санкт-Петербург в числе лидеров по самоизоляции

Самоизоляция в крупных российских городах почти по всей стране достигла по шкале «Яндекса» «зелёного» уровня, означающего, что распространение коронавируса затруднено. Санкт-Петербург находится в пятёрке лидеров и по-прежнему значительно обгоняет Москву.

Ещё в воскресенье, 29 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составлял, по данным «Яндекса», «жёлтые» 3,6 балла, но уже утром 31 марта большинство городов отмечены зелёным цветом, «желтеть» показатели начинают с перемещением в сторону Сибири, на восток.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps" class="_">yandex.ru/maps</a>
Скриншот из yandex.ru/maps

Максимальную самоизоляцию «Яндекс» зафиксировал в Воронеже – 4,6 балла из пяти возможных. В Санкт-Петербурге и ещё трёх городах (в список для сравнения входят несколько столиц ближнего зарубежья) – 4,5 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps" class="_">yandex.ru/maps</a>
Скриншот из yandex.ru/maps

Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Для её оценки «Яндекс» ввёл индекс самоизоляции, который составляется на основе использования горожанами приложений компании и применяется для примерной оценки ситуации, то есть не для точных расчётов. Шкала пятибалльная, как в школе. Ноль баллов — это высокая активность, как было в будни до принятия мер против распространения коронавируса. Пять баллов — это отсутствие активности, как бывает глубокой ночью, когда город спит. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Режим изоляции в связи с распространением COVID-19 введён 30 марта в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и в ряде других регионов. Что означает это для петербуржцев: что разрешено, а что запрещено, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (7)

vinogradinka
если бы гос-во дало бы денег гражданам, как это сделали в США по 1200$, то многие бы сидели бы дома и никуда бы не выходили.... но эта страна - это не великое и могучее, это что-то из каменного века, век так 12-й, 13-й.... чучело масленницы они жгут (как ведьм на костре), куча храмовников, за оскорбление которых вас упекут в кандалы, тюрьмы уровня средневековья, кони по улицам катаются и гадят где хотят, верховный правитель, который никак не уйдёт, и коронавирус как чума из средневековья....
Nationalverrater_2
ЧС нету ? Ну и пошли все в пень, любители совать нос в чужие карманы и дела. Здоровье - главная защита от это аферы с псевдо "вирусом". На пробежках в парке никакой самоизоляции не наблюдаю - даже добавилось пыхтяков
Athair
"утром 31 марта большинство городов отмечены зелёным цветом, «желтеть» показатели начинают с перемещением в сторону Сибири, на восток."

Ну да, кому в Калининграде в 6 утра захочется шататься по городу, а в Кемерово уже 11 и есть куча поводов к перемещению. Часовые пояса, однако...
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