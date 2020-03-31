Самоизоляция в крупных российских городах почти по всей стране достигла по шкале «Яндекса» «зелёного» уровня, означающего, что распространение коронавируса затруднено. Санкт-Петербург находится в пятёрке лидеров и по-прежнему значительно обгоняет Москву.



Ещё в воскресенье, 29 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составлял, по данным «Яндекса», «жёлтые» 3,6 балла, но уже утром 31 марта большинство городов отмечены зелёным цветом, «желтеть» показатели начинают с перемещением в сторону Сибири, на восток.