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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

30.03.2020 18:26
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Идем в закат. Видеопрогулка по городу с «Фонтанкой»

Оператор «Фонтанки» предлагает всем отправиться на небольшую прогулку, чтобы встретить закат на набережной Невы.

В 18:30 старт от площади Ломоносова. Пройдемся по набережной реки Фонтанки: мимо коней Клодта на Аничковом мосту, здания цирка к Инженерному замку. Миновав Летний сад, выйдем к Неве, где и встретим закат у Троицкого моста.

Для тех, кто переживает за здоровье нашего оператора, сообщаем — температура в норме, одежда теплая, на лице маска. Для сомневающихся он обещал периодически показываться в кадре.

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Комментарии (2)

Djnyana
Мне понравилось. С отрытым окном - эффект присутствия. Полный релакс. На фоне карантина и новостей, возможность такой прогулки по любимому городу, ногами, руками и глазами Автора, считаю крайне необходимой, так как другой такой возможности у многих из нас, после карантина, может и не окажется.. Счастливчики, кто победит вирус, разумеется, окажутся.. в Петропавловской Крепости ;) После цикла "В одном чёрном-чёрном Городе..", ждём цикла: "Идём в рассвет!)"
virtvid
Так а что вы всё по центру ходите ? Понятно что при отсутствии туристов и закрытой торговле центр будет полупустым. Покажите спальные районы.
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