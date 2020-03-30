Оператор «Фонтанки» предлагает всем отправиться на небольшую прогулку, чтобы встретить закат на набережной Невы.
В 18:30 старт от площади Ломоносова. Пройдемся по набережной реки Фонтанки: мимо коней Клодта на Аничковом мосту, здания цирка к Инженерному замку. Миновав Летний сад, выйдем к Неве, где и встретим закат у Троицкого моста.
Для тех, кто переживает за здоровье нашего оператора, сообщаем — температура в норме, одежда теплая, на лице маска. Для сомневающихся он обещал периодически показываться в кадре.