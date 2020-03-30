Djnyana 31 Мар 2020 в 01:15 31 Мар 2020 в 01:15

Мне понравилось. С отрытым окном - эффект присутствия. Полный релакс. На фоне карантина и новостей, возможность такой прогулки по любимому городу, ногами, руками и глазами Автора, считаю крайне необходимой, так как другой такой возможности у многих из нас, после карантина, может и не окажется.. Счастливчики, кто победит вирус, разумеется, окажутся.. в Петропавловской Крепости ;) После цикла "В одном чёрном-чёрном Городе..", ждём цикла: "Идём в рассвет!)"