«Зенит» финансово поддержал больницу Святого Георгия в борьбе с коронавирусом
Игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба «Зенит» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия. Как сообщили в пресс-службе команды в понедельник, 30 марта, благодаря партнерам по благотворительной акции — Фонду профилактики рака «Не напрасно» — сине-бело-голубые определили, что нужнее всего больницам и медицинскому персоналу для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Выбор пал на Городскую больницу Святого Великомученика Георгия: она стала одним из первых медицинских учреждений, которые экстренно перепрофилировались под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Так, в качестве безвозмездной помощи больница получит мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.
— Каждый из нас может помочь городу и стране в борьбе с вирусом, — подчеркнул главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Даже оставаясь дома, мы можем повлиять на темп распространения болезни, а значит, облегчить работу врачей, круглосуточно борющихся за наши жизни и здоровье. Главное, что мы должны объединиться перед общей угрозой и в наших силах как можно скорее оставить ее в прошлом, обезопасив здоровье жителей.
Напомним, что чемпионат РПЛ, как и большинство европейских национальных первенств, а также розыгрыш Лиги чемпионов были приостановлены на неопределенный срок. Также были перенесены на 2021 год летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу. Практически единственным соревнованием, которое продолжается, несмотря на эпидемию, остается чемпионат Белоруссии по футболу. Ранее «Фонтанка» поговорила с петербургским воспитанником Андреем Васильевым, который выступает за местные «Неман» из Гродно.