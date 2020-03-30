«Зенит» финансово поддержал больницу Святого Георгия в борьбе с коронавирусом

Игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба «Зенит» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия. Как сообщили в пресс-службе команды в понедельник, 30 марта, благодаря партнерам по благотворительной акции — Фонду профилактики рака «Не напрасно» — сине-бело-голубые определили, что нужнее всего больницам и медицинскому персоналу для оказания помощи пациентам с COVID-19.



Выбор пал на Городскую больницу Святого Великомученика Георгия: она стала одним из первых медицинских учреждений, которые экстренно перепрофилировались под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Так, в качестве безвозмездной помощи больница получит мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.

