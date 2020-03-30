«Игроки категорически против продолжения чемпионата». Как петербургский футболист играет в Белоруссии, несмотря на пандемию

Андрей Васильев / фото из личного архива

Васильеву 28 лет. Особенно увлеченные петербургские болельщики могут помнить его по выступлению за «Зенит-2» и «Динамо СПб». В 2018 году судьба привела защитника в Белоруссию. В конце марта 2020 года местный чемпионат оказался единственным в Европе, где продолжают играть в футбол, хотя все остальные турниры остановили или вообще перенесли из-за коронавируса.

О возросшем интересе к белорусскому чемпионату

Это очень хорошо чувствуется. Получается, что смотреть больше нечего. Знаю, что права на трансляцию купили в России, Украине, Сербии. Даже New York Times написал про наш турнир. И это понятно. Жить совсем без спорта трудно.



О сравнении белорусского чемпионата с деревенской свадьбой

Я читал этот комментарий Константина Генича (комментатор “Матч ТВ”, работавший на матче “Ислочь” - “Неман” - ред.). Это его личное мнение. Не думаю, что он постоянно смотрит чемпионат Белоруссии, чтобы давать такие оценки. У нас сейчас только начало чемпионата. То же самое теоретически можно сказать про матчи РПЛ в марте, когда команды только-только вышли из отпуска. Я постоянно смотрю российскую лигу и не сказал бы, что в тот период игры были намного лучше, чем сейчас в Белоруссии. Да на те же поля посмотрите. Это тоже вносит свои коррективы. Уверен, если Генич продолжит смотреть наш чемпионат, его мнение поменяется.

О баянисте

Я обратил внимание на него только во время пересмотра матча. Нам на поле его особо не слышно было. У нас там свои задачи были. По крайней мере, я его не заметил. Но в трансляции это выглядело забавно. Мужик, видимо, очень веселый. Отлично поднимал настроение зрителям. Большое спасибо ему. Пусть продолжает в том же духе.



Есть ли паника в Белоруссии из-за коронавируса

Родители рассказывали мне о том, что люди в Петербурге сходят с ума, скупают гречку, туалетную бумагу. Владимир Владимирович выступал же, говорил, что нет проблем с поставками. В Белоруссии в этом плане как-то помягче. В магазинах ажиотажа нет. Пару раз только видел в магазинах людей с тележками, полными продуктов.

О самом коронавирусе

На самом деле, это очень страшная вещь, потому что умирают люди. В такой ситуации нужно держаться, выполнять требования, которые выдвигает государство. Надеюсь, что в ближайшем будущем уже всё это закончится, и мы спокойно сможем жить дальше. В то же время, есть один большой плюс в нынешней ситуации. Как мне жена сказала, почти во всех горячих точках на Земле перестали воевать, потому что люди борются против самой большой угрозы - вымирания человеческого вида. В той же Италии в день умирает по 800-900 человек. Это просто ужас.

О мерах предосторожности в Белоруссии

По крайней мере у нас в городе и в команде я не видел, чтобы людям массово измеряли температуру. Симптомы же и так видны. Это как ОРВИ. У нас пока все здоровы. Знаю, что приехавших из-за границы проверяют. Если есть подозрения - сажают на карантин. Но у нас не было заграничных сборов. Мы всегда были в Белоруссии. Поэтому у нас все нормально пока что.



Нужно ли продолжать чемпионат

Лично мое мнение такое. Если во всем мире уже приостановили все спортивные турниры, нужно трижды подумать, стоит ли нам продолжать играть. Ведь можно сделать хуже. Понимаю, что в АБФФ (Ассоциация «Белорусская федерация футбола» - ред.) есть ответственные люди, которые принимают подобные решения, но УЕФА же рекомендовал приостановить все чемпионаты. Моё мнение, что нам тоже следует задуматься об этом. Здесь есть игроки, которые категорически против продолжения чемпионата. У меня не такая жесткая позиция, но мне не комфортно играть в таких условиях. Тем более, что у нас только первый тур прошел и мы менее болезненно перенесем приостановку, чем другие чемпионаты, где идет уже завершающая стадия.



Андрей Васильев / фото из личного архива Андрей Васильев / фото из личного архива

Почему не сумел заиграть в России

До определенного времени у меня все складывалось в России неплохо. Играл в ФНЛ за тульский “Арсенал”, но пришел новый тренер - Виктор Булатов, и я ему просто не подошел. Вернулся в “Зенит-2”, но на второй год уже не проходил по возрасту: тренеры стали подтягивать молодежь. Я не в обиде. Понимаю, что “Зенит-2” заточен на обкатку молодых игроков, с прицелом на попадание в основу.



Как оказался в Белоруссии

Я стабильно играл за “Чайку” из “Ростова”, когда команду возглавил Виктор Булатов. А мы с ним уже пересекались в тульском “Арсенале”, из которого мне пришлось уйти, так как я оказался не нужен Булатову. В этот раз история повторилась, но еще более жестко: о том, что в моих услугах больше не нуждаются, мне сообщили всего за три дня до закрытия трансферного. Это худшее, что может услышать футболист. В итоге я оказался не нужен ни одному клубу в России. Можно найти кучу оправданий. Но, в конце концов, мы сами творим свою судьбу, поэтому не снимаю с себя ответственность. Надо было что-то менять. Решил сменить обстановку и это пошло мне на пользу, как мне кажется. Я набрал агента, спросил его: “Что делать-то?”. Белоруссия оказалась единственным из доступных на тот момент вариантов.

О первом неудачном опыте

Моим первым клубом здесь стало минское “Торпедо”, но в 2019 году команда обанкротилась. За три или четыре игры до конца первого круга сказали, что всё, платить больше не могут. Федерация попросила нас доиграть первый круг, пообещав помочь, но этого не произошло. В итоге, нам не заплатили за 2,5 месяца. По мне это не сильно ударило. Жена всегда откладывает на черный день деньги. Поэтому сбережения у нас были.



Конечно хотелось вернуться в Россию, но не я же должен сам обзванивать клубы. Был представитель, в обязанности которого входила эта работа. Но он, видимо, так работал, что не смог даже элементарно устроить мне просмотр. Сейчас я уже с этим человеком не сотрудничаю и вряд ли в дальнейшем наши пути пересекуться. Зато теперь у меня есть агент в Белоруссии, который помогает мне в переговорах с местными командами, и с которым у нас полный контакт. Если так можно сказать, мы мыслим в одном направлении.

Об особенностях белорусского футбола

Тут есть 4-5 команд, которые могли бы достойно выступать в РПЛ. Здесь очень много силовой борьбы, как в Англии. Конечно, все стараются играть в футбол, но у некоторых команд из-за большого количества молодых или наоборот возрастных игроков не всегда это получается. Легионеров здесь тоже хватает. Сейчас немного ужесточили лимит. Точно не помню, но в составе должно быть минимум шесть или пять белорусов. Молодежи здесь тоже доверяют. Когда я играл и в “Гомеле” и в “Торпедо”, было много молодых игроков. И это правильно. Легионеры всё равно рано или поздно уедут.

