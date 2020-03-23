«Как будто побывал на деревенской свадьбе». Как Лукашенко спас футбольных болельщиков
Чемпионат Белоруссии по футболу оказался чуть ли не единственным турниром, который продолжается на планете Земля несмотря ни на что. Про него теперь пишут, снимают сюжеты и обсуждают результаты в соцсетях. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о том, до чего дошли футбольные болельщики на пороге апокалипсиса.
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев еще 15 марта радовался у себя в твиттере тому, что после приостановки сезона во всех европейских чемпионатах мир теперь смотрит матч «Ростов» — «Локомотив». В комментариях ему доходчиво объяснили, что вряд ли англичанам или испанцам подобное зрелище будет интересно даже в условиях повсеместной самоизоляции. Прошла неделя, и теперь уже российские болельщики с болезненным интересом обсуждают игру «Слуцк» — «Славия».
Что характерно, чемпионат Белоруссии мало что потерял бы из-за отмены или приостановки сезона: начало первого тура (турнир проходит по позабытой в России системе «весна-осень») было намечено на 19 марта. То есть белорусам не пришлось бы срочно ставить перед собой сложные вопросы о распределении призовых мест и истекающих контрактах. Но там решили ничего не отменять.
В интервью сайту by.tribuna.com председатель Федерации футбола Беларуси (АБФФ) Владимир Базанов заявил, что нет ни одной угрозы для проведения национального чемпионата.
— Думаю, если бы что-то было не так, нам бы из той же Администрации президента сказали: «Ребята, вы ерундой не занимайтесь. Остановите», — заявил Базанов. — Нас бы поправили.
Понимаю, что хочется все раздуть. Но для чего? Вот сейчас все испугались, границы закрыли. В результате производство упадет, и будет экономический кризис. Что будет, если заболеет футболист? Давайте раньше времени не нагнетать и не думать о плохом.
В результате чемпионат Белоруссии вдруг оказался единственным доступным футболом в Европе.
Российский телеканал «Матч ТВ» то ли от отчаянья, то ли на попытке поймать хайп оперативно приобрел права на трансляцию белорусского чемпионата. Болельщики замерили в ожидании.
О, сегодня Слуцк в 2 и Белшина в 4. Блеск. pic.twitter.com/zh4SZA03fr— Fedor Pogorelov (@fpogo23) March 22, 2020
Белорусы не подвели. Чемпионат начался с сенсации: новичок Высшей лиги, брестский «Рух» обыграл минское «Динамо». Настоящим откровением для фанатов из России стала волевая победа «Слуцка» из одноименного города над «Славией» из Мозыря (3:1). По ходу матча главный арбитр Сергей Чистов назначил пять пенальти. Четыре из них — в ворота гостей. Два пенальти «Слуцк» не смог забить. Сначала промахнулся защитник Сослан Такулов, затем удар форварда Артема Сердюка отбил вратарь «Славии» Михаил Барановский, но Сердюк сумел добить мяч.
А представляете, кто-то сейчас выйдет из комы, включит в палате телевизор и спросит, почему у нас вдруг стали показывать Чемпионат Белоруссии?— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 22, 2020
Вот как ему объяснить, что происходит? С какого момента начать рассказывать?)
Особенно покорил любителей футбола из России баянист в матче «Ислочь» (Минская область) — «Неман» (Гродно) (1:0).
Главное качество белорусского футбола – атмосфера 🙌🏻🇧🇾 pic.twitter.com/YoFufa6R2w— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 21, 2020
Как заявил комментатор этой игры в эфире «Матч ТВ» Константин Генич, «под баян хорошо!».
— Как будто побывал на деревенской свадьбе, — добавил он. — Но ни в коей мере не обижаю организаторов и чемпионат Белоруссии. Потому что было действительно колоритно, самобытно и необычно. В целом я получил удовольствие. Может быть, оставляло желать лучшего качество и содержание игры, но зато было не скучно. Я так себя и настраивал, что при любом раскладе нужно получить удовольствие и заряд позитива.
Сейчас, как никогда, мы все одна команда. #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/7n6PqSEbBk— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) March 22, 2020
Кстати, жителям Петербурга и Ленинградской области здесь есть за кого поболеть. Например, за тот же «Неман» выступает петербуржец Андрей Васильев, поигравший несколько лет сначала за молодежку «Зенита», а потом за «Зенит-2». А главная звезда белорусского чемпионата — бывший нападающий «Тосно» Артем Милевский, сейчас выступающий за «Динамо-Брест».
Просто очередь зрителей Матч ТВ за промокодами на бесплатный просмотр чемпионата Беларуси pic.twitter.com/ebEgjyk18J— #ВГИК (@vgikofficial) March 21, 2020
«Тяжело ли сейчас играть? Нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решение. Поэтому первый тур уже состоялся, для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второй. Пока играем, и у власти пока все под контролем. У нас никакой паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно покушать. Ничего сверхъестественного я не замечаю. В команде, если кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Тут уж не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот известный, который присутствует во всем мире», — цитирует Милевского сайт Football Hub.
Самый звездный футболист в истории Белоруссии Александр Глеб (играл за лондонский «Арсенал» и «Барселону», закончил карьеру в 2019-м) считает, что это шанс для его страны.
«Сейчас весь мир следит за чемпионатом Белоруссии. Все должны пойти к своему телевизору и увидеть нас. Когда в НХЛ закрыли сезон и был локаут, многие хоккеисты отправились играть в Россию, в КХЛ. Возможно, Лео Месси и Криштиану Роналду могут приехать в чемпионат Белоруссии, чтобы продолжить сезон. Кто знает? Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, тогда народ Белоруссии будет счастлив», — заявил Глеб в интервью The Sun.
Как подчеркнули в пресс-службе «Матч ТВ», права на показ чемпионата Белоруссии куплены до конца сезона, а это значит, что есть еще немного времени, чтобы насладиться футболом, пока его окончательно не закрыли.
Расписание 2-го тура чемпионата Белоруссии
27 марта. 18.00 (здесь и далее по московскому времени). «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина»;
27 марта. 20.00. «Рух» — «Энергетик-БГУ»;
28 марта. 14:30. «Слуцк» — «Динамо» (Брест);
28 марта. 16:30. «Минск» — «Динамо» (Минск);
28 марта. 18:30. «Городея» — «Шахтер»;
29 марта. 14:00. «Смолевичи» — «Ислочь»;
29 марта. 16:00. «Славия» — БАТЭ;
29 марта. 18:00. «Неман» — «Витебск».
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»