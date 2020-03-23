Чемпионат Белоруссии по футболу оказался чуть ли не единственным турниром, который продолжается на планете Земля несмотря ни на что. Про него теперь пишут, снимают сюжеты и обсуждают результаты в соцсетях. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о том, до чего дошли футбольные болельщики на пороге апокалипсиса.

Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч ТВ»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев еще 15 марта радовался у себя в твиттере тому, что после приостановки сезона во всех европейских чемпионатах мир теперь смотрит матч «Ростов» — «Локомотив». В комментариях ему доходчиво объяснили, что вряд ли англичанам или испанцам подобное зрелище будет интересно даже в условиях повсеместной самоизоляции. Прошла неделя, и теперь уже российские болельщики с болезненным интересом обсуждают игру «Слуцк» — «Славия».

Что характерно, чемпионат Белоруссии мало что потерял бы из-за отмены или приостановки сезона: начало первого тура (турнир проходит по позабытой в России системе «весна-осень») было намечено на 19 марта. То есть белорусам не пришлось бы срочно ставить перед собой сложные вопросы о распределении призовых мест и истекающих контрактах. Но там решили ничего не отменять.



В интервью сайту by.tribuna.com председатель Федерации футбола Беларуси (АБФФ) Владимир Базанов заявил, что нет ни одной угрозы для проведения национального чемпионата.

— Думаю, если бы что-то было не так, нам бы из той же Администрации президента сказали: «Ребята, вы ерундой не занимайтесь. Остановите», — заявил Базанов. — Нас бы поправили.

Понимаю, что хочется все раздуть. Но для чего? Вот сейчас все испугались, границы закрыли. В результате производство упадет, и будет экономический кризис. Что будет, если заболеет футболист? Давайте раньше времени не нагнетать и не думать о плохом.

В результате чемпионат Белоруссии вдруг оказался единственным доступным футболом в Европе.

Российский телеканал «Матч ТВ» то ли от отчаянья, то ли на попытке поймать хайп оперативно приобрел права на трансляцию белорусского чемпионата. Болельщики замерили в ожидании.



О, сегодня Слуцк в 2 и Белшина в 4. Блеск. pic.twitter.com/zh4SZA03fr — Fedor Pogorelov (@fpogo23) March 22, 2020

Белорусы не подвели. Чемпионат начался с сенсации: новичок Высшей лиги, брестский «Рух» обыграл минское «Динамо». Настоящим откровением для фанатов из России стала волевая победа «Слуцка» из одноименного города над «Славией» из Мозыря (3:1). По ходу матча главный арбитр Сергей Чистов назначил пять пенальти. Четыре из них — в ворота гостей. Два пенальти «Слуцк» не смог забить. Сначала промахнулся защитник Сослан Такулов, затем удар форварда Артема Сердюка отбил вратарь «Славии» Михаил Барановский, но Сердюк сумел добить мяч.



А представляете, кто-то сейчас выйдет из комы, включит в палате телевизор и спросит, почему у нас вдруг стали показывать Чемпионат Белоруссии?

Вот как ему объяснить, что происходит? С какого момента начать рассказывать?) — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 22, 2020

Особенно покорил любителей футбола из России баянист в матче «Ислочь» (Минская область) — «Неман» (Гродно) (1:0).



Главное качество белорусского футбола – атмосфера 🙌🏻🇧🇾 pic.twitter.com/YoFufa6R2w — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 21, 2020

Как заявил комментатор этой игры в эфире «Матч ТВ» Константин Генич, «под баян хорошо!».

— Как будто побывал на деревенской свадьбе, — добавил он. — Но ни в коей мере не обижаю организаторов и чемпионат Белоруссии. Потому что было действительно колоритно, самобытно и необычно. В целом я получил удовольствие. Может быть, оставляло желать лучшего качество и содержание игры, но зато было не скучно. Я так себя и настраивал, что при любом раскладе нужно получить удовольствие и заряд позитива.



Кстати, жителям Петербурга и Ленинградской области здесь есть за кого поболеть. Например, за тот же «Неман» выступает петербуржец Андрей Васильев, поигравший несколько лет сначала за молодежку «Зенита», а потом за «Зенит-2». А главная звезда белорусского чемпионата — бывший нападающий «Тосно» Артем Милевский, сейчас выступающий за «Динамо-Брест».



Просто очередь зрителей Матч ТВ за промокодами на бесплатный просмотр чемпионата Беларуси pic.twitter.com/ebEgjyk18J — #ВГИК (@vgikofficial) March 21, 2020

«Тяжело ли сейчас играть? Нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решение. Поэтому первый тур уже состоялся, для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второй. Пока играем, и у власти пока все под контролем. У нас никакой паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно покушать. Ничего сверхъестественного я не замечаю. В команде, если кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Тут уж не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот известный, который присутствует во всем мире», — цитирует Милевского сайт Football Hub.



Самый звездный футболист в истории Белоруссии Александр Глеб (играл за лондонский «Арсенал» и «Барселону», закончил карьеру в 2019-м) считает, что это шанс для его страны.

«Сейчас весь мир следит за чемпионатом Белоруссии. Все должны пойти к своему телевизору и увидеть нас. Когда в НХЛ закрыли сезон и был локаут, многие хоккеисты отправились играть в Россию, в КХЛ. Возможно, Лео Месси и Криштиану Роналду могут приехать в чемпионат Белоруссии, чтобы продолжить сезон. Кто знает? Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, тогда народ Белоруссии будет счастлив», — заявил Глеб в интервью The Sun.

Как подчеркнули в пресс-службе «Матч ТВ», права на показ чемпионата Белоруссии куплены до конца сезона, а это значит, что есть еще немного времени, чтобы насладиться футболом, пока его окончательно не закрыли.

Расписание 2-го тура чемпионата Белоруссии

27 марта. 18.00 (здесь и далее по московскому времени). «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина»;

27 марта. 20.00. «Рух» — «Энергетик-БГУ»;

