РБК: Во время «президентских каникул» продолжают работать более половины россиян

На неделе, которую Владимир Путин объявил нерабочей, работать продолжили 64% россиян. Об этом 30 марта пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом HeadHunter.



В онлайн-опросе приняли участие около 1 тыс. респондентов. 64% из них заявили, что продолжат работать на этой неделе. 20% работающих во время «президентских каникул» заняты в сферах, на которых ограничения не распространяются (продовольствие, аптеки, непрерывное производство и т. п.). Еще 25% заявили, что их руководство объявило, что все сотрудники продолжат трудиться в обычном режиме — большинство из них заняты в административной и бухгалтерской сферах (по 35%), а также в ИТ-секторе (29%). 11% опрошенных рассказали, что им дали возможность самим выбрать — работать или нет (с сохранением зарплаты). При этом не работать решили только 2%, а 8% пояснили, что трудятся на себя (индивидуальные предприниматели, фрилансеры, самозанятые).

