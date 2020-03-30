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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

30.03.2020 18:12
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РБК: Во время «президентских каникул» продолжают работать более половины россиян

На неделе, которую Владимир Путин объявил нерабочей, работать продолжили 64% россиян. Об этом 30 марта пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом HeadHunter.

В онлайн-опросе приняли участие около 1 тыс. респондентов. 64% из них заявили, что продолжат работать на этой неделе. 20% работающих во время «президентских каникул» заняты в сферах, на которых ограничения не распространяются (продовольствие, аптеки, непрерывное производство и т. п.). Еще 25% заявили, что их руководство объявило, что все сотрудники продолжат трудиться в обычном режиме — большинство из них заняты в административной и бухгалтерской сферах (по 35%), а также в ИТ-секторе (29%). 11% опрошенных рассказали, что им дали возможность самим выбрать — работать или нет (с сохранением зарплаты). При этом не работать решили только 2%, а 8% пояснили, что трудятся на себя (индивидуальные предприниматели, фрилансеры, самозанятые).

16% опрошенных заявили, что их отправили отдыхать с сохранением зарплаты. Отправили на выходные без выплат 8% участников опроса (в основном в сфере продаж). 7% опрошенных уже попали под сокращение из-за коронавируса, причем больше всего таких случаев в Москве и Петербурге (11% и 10% соответственно). 3% опрошенных остались без работы, поскольку их работодатель уже обанкротился или закрылся.

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Комментарии (1)

vinogradinka
а чего вы хотели, если нас никто не отпускает на каникулы? даже те, кто из дома работают - всё равно работают, нам не дают наслаждаться домашними делами (стиркой, уборкой, готовкой). Тупо один душный офис променяли на другой. Дебил-ТВ какое-то.
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