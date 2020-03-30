Начальника оперотдела Горелово взяли с «куклой» на 400 тысяч. Всю весну он проведет под домашним арестом
Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест начальника оперативного отдела СИЗО-6 Евгения Дегтерева. Сам обвиняемый против того, чтобы оказаться по ту сторону системы, не возражал.
Как сообщает 30 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие полагает, что свою преступную деятельность Дегтерев осуществлял в период с 2018 года по настоящий момент. Он якобы организовал систему взяток за то, чтобы арестованные могли иметь мобильные, получать продукты не только из списка положенных, их не наказывали за дисциплинарные нарушения, а также «за неприменение физического насилия и пыток со стороны других заключенных, сотрудничающих с администрацией учреждения».
«В период с 2018 года по настоящее время Дегтерев и иные неустановленные лица получили не менее 10 000 000 рублей путем перечисления лицами, содержащимися под стражей, а также лицами, заинтересованными в благополучии последних, денежных средств на банковские карты с последующим обналичиванием или переводом через посредника», — сообщает пресс-служба.
Дегтерев был задержан 29 марта, когда в своем автомобиле «Mercedes ML 350 CDI» он получал очередной транш, правда на этот раз лишь 5 из 400 тысяч были настоящими.
Начальника оперотдела арестовали до 29 мая.