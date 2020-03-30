Начальника оперотдела Горелово взяли с «куклой» на 400 тысяч. Всю весну он проведет под домашним арестом

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест начальника оперативного отдела СИЗО-6 Евгения Дегтерева. Сам обвиняемый против того, чтобы оказаться по ту сторону системы, не возражал.



Как сообщает 30 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие полагает, что свою преступную деятельность Дегтерев осуществлял в период с 2018 года по настоящий момент. Он якобы организовал систему взяток за то, чтобы арестованные могли иметь мобильные, получать продукты не только из списка положенных, их не наказывали за дисциплинарные нарушения, а также «за неприменение физического насилия и пыток со стороны других заключенных, сотрудничающих с администрацией учреждения».

