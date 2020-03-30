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30.03.2020 12:42
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Арестанты Горелово заплатили 10 млн за комфорт в изоляторе. ФСБ пришла за начальником оперотдела

Начальник оперативного отдела регионального УФСИН из следственного изолятора в Горелово заподозрен в систематических поборах с арестантов. По версии следствия, ему почти три года платили за уют.

Как сообщает СК Петербурга 30 марта, сотрудники управления «М» УФСБ России, которые осуществляют надзор за силовыми ведомствами, задержали майора внутренней службы из СИЗО-6 накануне. До того, как встретить оперативников, начальник получил 400 тысяч рублей от знакомого из изолятора.

По версии следствия, начальник оперативного отдела Горелово обеспечил себя теневой подработкой без отрыва от службы в июле 2018 года и с этого времени получил не меньше 10 млн за то, что улучшал условия содержания заключенных.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Пока подозреваемый ждёт предъявления обвинения и избрания меры пресечения, в его изоляторе продолжаются обыски.

В УФСИН Петербурга и области «Фонтанке» добавили, что операция проводилась совместно с отделом собственной безопасности управления.

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Комментарии (5)

AnGrig
А кто сейчас начальник СИЗО 6? Пейголайнен? Тот самый Пейголайнен, при котором зеки зека убили за аналогичное вымогательство денег 8 лет назад?
Ирина Смирнова
Ждем продолжения сериала. Как насчет тех деятелей, которые намеренно переполняли Горелово при пустующих новых Крестах, чтобы ухудшить условия содержания людей? Получается, что они это делали не только с целью добиться ложных показаний, но и были в доле?
Vahmistroff
Повторно платить придется.
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