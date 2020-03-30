Арестанты Горелово заплатили 10 млн за комфорт в изоляторе. ФСБ пришла за начальником оперотдела

Начальник оперативного отдела регионального УФСИН из следственного изолятора в Горелово заподозрен в систематических поборах с арестантов. По версии следствия, ему почти три года платили за уют.



Как сообщает СК Петербурга 30 марта, сотрудники управления «М» УФСБ России, которые осуществляют надзор за силовыми ведомствами, задержали майора внутренней службы из СИЗО-6 накануне. До того, как встретить оперативников, начальник получил 400 тысяч рублей от знакомого из изолятора.



По версии следствия, начальник оперативного отдела Горелово обеспечил себя теневой подработкой без отрыва от службы в июле 2018 года и с этого времени получил не меньше 10 млн за то, что улучшал условия содержания заключенных.

