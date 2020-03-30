Выпадающие доходы бюджета Петербурга из-за коронавируса могут составить 60 млрд рублей. Ситуация не является критичной, считают в Смольном

Выпадающие доходы бюджета Петербурга из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений могут составить 60 млрд рублей. Такую цифру привел на заседании малого правительства 30 марта глава комитета по финансам Алексей Корабельников.



По его словам, изначально чиновники прогнозировали, что доходы вырастут на 7,4% по итогам года. Но уже по результатам 1-го квартала наблюдается снижение на 2%. Если эти темпы сохранятся, то выпадающие доходы могут составить 60 млрд рублей.



По мнению Корабельникова, пока «ситуация не является критичной». «Ситуация является контролируемой, мы понимаем, как действовать», — сказал он.

