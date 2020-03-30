Качество жизни петербуржцев улучшат за 133 млрд рублей. Смольный оценил затраты на реализацию послания президента

Он включает 24 мероприятия в сфере образования, социальной политики, здравоохранения, экономического развития, цифровой экономики. Общий объем средств, требующихся на исполнение поручений, по предварительным оценкам, составит около 133 млрд рублей на период до 2024 года.

Правительство Петербурга определилось, как будет реализовывать послание президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года. Проект, подготовленный комитетом по финансам, озвучил 30 марта на заседании малого правительства его глава Алексей Корабельников.

Одно из поручений президента реализуется в Петербурге уже сейчас. Так, для учеников 1–4-го классов городской бюджет компенсирует 70% стоимости питания, отдельным категориям учащихся — до 100%. Но с 1 сентября 2020 года все ученики начальной школы, а это более 219 тысяч детей, будут обеспечены бесплатным горячим питанием.



Также с 1 сентября 2020-го будет введена специальная доплата классным руководителям в размере 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. При этом все действующие региональные доплаты будут сохранены.



Также Смольный намерен бороться с нехваткой мест в образовательных учреждениях. На 1 января 2020 года дефицит составлял более 34,5 тысячи мест в школах, а в детских садах — более 11,5 тысячи мест. На сокращения этого разрыва, по оценкам чиновников, дополнительно требуется 110 млрд рублей. Часть средств будут запрошены из федерального бюджета. Петербург расширит практику социального контракта для горожан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

