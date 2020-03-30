Почти 200 тысяч человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

Роспотребнадзор 30 марта сообщает, что на утро понедельника под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся свыше 194,3 тыс. человек.



При этом лаборатории, аккредитованные на проведении соответствующих анализов, провели уже более 343,5 тыс. исследований на выявление коронавируса.



По данным Минздрава РФ, 32 пациента с коронавирусом в разных регионах находятся в тяжелом состоянии.

В мире по состоянию на 8 утра 30 марта было зафиксировано уже 722 042 подтверждённых случая коронавируса, из которых 59101 (почти 9 %) только за последние сутки.

