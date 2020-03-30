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30.03.2020 00:33
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Песков: Кремль поддержал решение Собянина о всеобщей самоизоляции Москвы. Клишас считает, что мэр преувеличил свои возможности

Кремль поддерживает введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для всех жителей города. Об этом в ночь на 30 марта заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, Песков ответил коротким «да» на вопрос о том, считают ли в администрации президента оправданными принятые Сергеем Собяниным меры.

Тем временем, зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков заявил, что перечень запретов и обязанностей москвичей нужно рассматривать в качестве рекомендаций.

Сенатор Андрей Клишас обьяснил свою точку зрения «Интерфаксу». По его мнению, вводить режим всеобщей самоизоляции могут только Федеральное собрание и президент России. Комментируя соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина, сенатор сослался на статью 55 Конституции РФ, согласно которой ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях.

Праздные выходные закончатся для москвичей всеобщей самоизоляцией, которой они пренебрегли. На улицу с 30 марта им можно будет выходить с разрешения мэрии. Такие же ограничения вводятся и в Подмосковье. К чему уже можно готовиться Петербургу - читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Draftikk
почему вся страна должна кормить москву? почему собянин распоряжается деньгами всей страны? кто дал ему право раздавать деньги на лево и на право? остальные города бедствуют, а этот типа мэр разбрасывается деньгами?
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