Песков: Кремль поддержал решение Собянина о всеобщей самоизоляции Москвы. Клишас считает, что мэр преувеличил свои возможности
Кремль поддерживает введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для всех жителей города. Об этом в ночь на 30 марта заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, Песков ответил коротким «да» на вопрос о том, считают ли в администрации президента оправданными принятые Сергеем Собяниным меры.
Тем временем, зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков заявил, что перечень запретов и обязанностей москвичей нужно рассматривать в качестве рекомендаций.
Сенатор Андрей Клишас обьяснил свою точку зрения «Интерфаксу». По его мнению, вводить режим всеобщей самоизоляции могут только Федеральное собрание и президент России. Комментируя соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина, сенатор сослался на статью 55 Конституции РФ, согласно которой ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях.
Праздные выходные закончатся для москвичей всеобщей самоизоляцией, которой они пренебрегли. На улицу с 30 марта им можно будет выходить с разрешения мэрии. Такие же ограничения вводятся и в Подмосковье. К чему уже можно готовиться Петербургу - читайте в материале «Фонтанки».