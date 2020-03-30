Песков: Кремль поддержал решение Собянина о всеобщей самоизоляции Москвы. Клишас считает, что мэр преувеличил свои возможности

Кремль поддерживает введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для всех жителей города. Об этом в ночь на 30 марта заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Как сообщает ТАСС, Песков ответил коротким «да» на вопрос о том, считают ли в администрации президента оправданными принятые Сергеем Собяниным меры.

Тем временем, зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков заявил, что перечень запретов и обязанностей москвичей нужно рассматривать в качестве рекомендаций.