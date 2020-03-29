Мусор из «IKEA-Дыбенко» вывалили на природу. Компания не отрицает причастность

Фото и видео стихийной свалки разошлись по соцсетям в ночь на 29 марта, хотя первый ролик был опубликован еще 23-го числа. На кадрах вдоль разбитой дороги была запечатлена свалка из баннеров, которые и выдали принадлежность мусора. Автор ролика обратилась к магазину через соцсети, там, по ее словам, отчитались, что остатки элементов оформления велено убрать, но на деле оказалось, что кто-то просто поджег часть свалки. Вновь последовало обращение и очередной ответ, что разберутся, но и на этот раз мусор окончательно не исчез. После третьего сообщения страница автора оказалась заблокирована администрацией соцсети из-за «подозрительной активности».

Жители посёлка им. Свердлова под Петербургом нашли нелегальную свалку у озера, а на ней — элементы интерьера из «ИКЕА Дыбенко». Магазин говорит, что намусорил подрядчик.

Авторы поста утверждают, что «икеевский» мусор попал на берег после ремонта в магазине, и не понимают, как компания, пропагандирующая бережное отношение к природе, могла допустить такое безобразие.



В IKEA отрицать наличие их мусора на свалке не стали, но присваивать себе огромные кучи отходов не собираются. В отделе по связям с корпоративными клиентами «Фонтанке» рассказали, что да, ремонт в «ИКЕА Дыбенко» действительно был, и да, часть мусора каким-то образом оказалась в посёлке им. Свердлова. Как именно это произошло — покажет внутреннее расследование. По документам у них всё хорошо, нарушил условия скорее всего подрядчик.



«Руководство «ИКЕА Дыбенко» занимается ситуацией с мусором. Нам требуется время, чтобы собрать и проанализировать информацию. Мы обсуждаем различные возможные варианты решения проблемы и сообщим вам, как только примем решение», — заявили в компании.



Отметим, что, глядя на мусор, который засняли активисты, невозможно сказать, что весь он принадлежит магазину товаров для дома. Не исключено, что авторов у этой «экспозиции» много.

