«Две пачки масок на отделение»: в Петербурге врачи городской больницы № 2 жалуются, что вынуждены встречать больных коронавирусом без защиты
Родные и друзья врачей больницы № 2 обратились в редакцию «Фонтанки» с жалобами на сложную ситуацию из-за коронавируса. Больница готовится принимать сложных пациентов, а защиты у медиков, по их словам, нет. В Смольном дают противоположную информацию.
Бывшая сотрудница Наталья написала в Инстаграме, что все врачи — гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи, хирурги — на время сложившейся ситуации стали врачами инфекционного профиля. Но соответствующей защиты для них не хватает.
«Сотрудникам на сегодняшний день выданы одноразовые хирургические халаты, по две пачки масок на отделение. Халаты будут многоразовые. И всё. Это все, чем смогло обеспечить больницу наше богатейшее в мире государство», — негодует она.
В некоторых отделениях ситуация, судя по письмам, еще сложнее. Например, в бывшей микрохирургии глаза якобы защиты нет вообще.
«Моя мама работает санитаркой в городской больнице № 2, которая находится на Учебном, 5. Вчера больницу переделали в инфекционную. При этом никакой защиты работникам не предоставили, сказали сшить дома марлевую повязку. Сегодня она пошла на работу в больницу с одной марлевой повязкой», — рассказала «Фонтанке» читательница Яна.
Читательница Галина добавила, что тоже пытается помочь друзьям, работающим в больнице, которых «толкают на верную смерть».
«Медработникам выдали многоразовые халаты и одноразовые маски, по 2 пачки на отделение. Чтоб вы понимали: они не работают, выданные средства защиты! Все это списывается на неимение денег для защиты своего персонала. Пожалуйста, обратите внимание!» — написала она в редакцию.
В комитете по здравоохранению Петербурга жалобы и опасения прокомментировали лаконично.
«В больницу № 2 везут пациентов с внебольничными пневмониями. Масками и другими средствами защиты персонал обеспечен полностью», — заверили «Фонтанку» чиновники.
СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2», как отмечается в официальной группе учреждения, является передовым медицинским кластером города. В ней работают более 2000 сотрудников. 70% врачей и 67% среднего медицинского персонала имеют высшую и первую квалификационные категории. Коечная мощность учреждения составляет 1205 кроватей.