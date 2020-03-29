«Две пачки масок на отделение»: в Петербурге врачи городской больницы № 2 жалуются, что вынуждены встречать больных коронавирусом без защиты

Родные и друзья врачей больницы № 2 обратились в редакцию «Фонтанки» с жалобами на сложную ситуацию из-за коронавируса. Больница готовится принимать сложных пациентов, а защиты у медиков, по их словам, нет. В Смольном дают противоположную информацию.



Бывшая сотрудница Наталья написала в Инстаграме, что все врачи — гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи, хирурги — на время сложившейся ситуации стали врачами инфекционного профиля. Но соответствующей защиты для них не хватает.



«Сотрудникам на сегодняшний день выданы одноразовые хирургические халаты, по две пачки масок на отделение. Халаты будут многоразовые. И всё. Это все, чем смогло обеспечить больницу наше богатейшее в мире государство», — негодует она.

