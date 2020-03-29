Видеозапись работ прислал 29 марта читатель «Фонтанки». Из нее следует, что основную часть фундамента рабочие уже залили бетоном. Просторная площадка, возможно, вместит несколько быстровозводимых корпусов.

В пригороде Петербурга Пушкине на территории военного госпиталя возводится инфекционный блок для зараженных коронавирусом. Работы продолжаются, несмотря на объявленную президентом нерабочую неделю.

Военная больница в Пушкине — филиал 442-го госпиталя Минобороны. На двери приемного отделения висит табличка, что прием пациентов временно прекращен из-за карантина.

Подрядчиком работ выступает ООО «Генподрядное строительное управление». Компания создана в 2002 году. Генеральный директор Наталья Кравцова ответила на звонок «Фонтанки», но сослалась на занятость и попросила перезвонить завтра.



Многофункциональные военные медицинские центры для нужд военнослужащих и гражданского населения строятся в 16 субъектах РФ. По словам заместителя министра обороны Тимура Иванова, работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены. На всех объектах задействованы 3500 специалистов и 800 единиц техники. По утверждению Иванова, заливка фундаментов завершена везде, строители переходят к монтажу зданий.



Первый медцентр будет сдан 20 апреля в Нижнем Новгороде, остальные — к середине мая. 16 объектов рассчитаны на 1600 койко-мест. Их стоимость оценивается почти в 9 миллиардов рублей.

Медцентр в Пушкине строится с 20 марта. По словам читателей, работы действительно не останавливаются на ночь.



Первый случай заражения коронавирусом в России зарегистрирован 30 января 2020 года. На данный момент диагноз поставлен 1534 пациентам. Выздоровели 64 человека, восемь скончались.