Как выглядит новый корпус для коронавирусных больных в Петербурге прямо сейчас — видео
В пригороде Петербурга Пушкине на территории военного госпиталя возводится инфекционный блок для зараженных коронавирусом. Работы продолжаются, несмотря на объявленную президентом нерабочую неделю.
Видеозапись работ прислал 29 марта читатель «Фонтанки». Из нее следует, что основную часть фундамента рабочие уже залили бетоном. Просторная площадка, возможно, вместит несколько быстровозводимых корпусов.
автор видео читатель «Фонтанки»
Военная больница в Пушкине — филиал 442-го госпиталя Минобороны. На двери приемного отделения висит табличка, что прием пациентов временно прекращен из-за карантина.
Подрядчиком работ выступает ООО «Генподрядное строительное управление». Компания создана в 2002 году. Генеральный директор Наталья Кравцова ответила на звонок «Фонтанки», но сослалась на занятость и попросила перезвонить завтра.
Многофункциональные военные медицинские центры для нужд военнослужащих и гражданского населения строятся в 16 субъектах РФ. По словам заместителя министра обороны Тимура Иванова, работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены. На всех объектах задействованы 3500 специалистов и 800 единиц техники. По утверждению Иванова, заливка фундаментов завершена везде, строители переходят к монтажу зданий.
Первый медцентр будет сдан 20 апреля в Нижнем Новгороде, остальные — к середине мая. 16 объектов рассчитаны на 1600 койко-мест. Их стоимость оценивается почти в 9 миллиардов рублей.
Медцентр в Пушкине строится с 20 марта. По словам читателей, работы действительно не останавливаются на ночь.
Первый случай заражения коронавирусом в России зарегистрирован 30 января 2020 года. На данный момент диагноз поставлен 1534 пациентам. Выздоровели 64 человека, восемь скончались.