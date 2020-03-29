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29.03.2020 14:24
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Стройка коронавирусной больницы в Петербурге попала под запрет. Инспектор ГИБДД Кузнецов прав, но его накажут

С непредвиденными сложностями столкнулись строители нового инфекционного корпуса в Петербурге. Правила дорожного движения запрещают подвоз материалов. Проблему вскрыл прапорщик ГИБДД, и он останется крайним.

Утром 29 марта к территории строящегося корпуса на улице Радищева в Пушкинском районе Петербурга двигалась колонна бетоносмесителей. Водители компании «Бетолайн» получили задание к определенному времени доставить жидкий бетон для заливки основания.

Город Пушкин включен в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. По всему периметру города расставлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Фото: скриншот с сайта Google maps

В кабинах грузовиков «Бетолайна» лежали, как думали водители, «охранные грамоты» — транспортные накладные на бетон с указанием адреса доставки. Улица Радищева, 26, — это Пушкинский военный госпиталь, на территории которого возводится корпус для больных коронавирусом.

Колонна проследовала в город. На подъезде к стройке, на углу Софийского бульвара и Павловского шоссе, стоял автомобиль ДПС. За порядком на дорогах следил инспектор ГИБДД Пушкинского района прапорщик Вячеслав Кузнецов. Он махнул жезлом и остановил бетоносмеситель «Астра».

Фото: «Фонтанка.ру»

Водитель Иван Баньков показал документы. Состоялась пятнадцатиминутная дискуссия о том, может ли в эпоху пандемии дорожный знак 3.4 быть превыше государственного задания.

Фото: скриншот с сайта GeoRitm

Итогом разговора стал протокол об административном правонарушении. Банькову выписали штраф 5000 рублей.

Фото: «Фонтанка.ру»

Все это время водителя на стройке ждали другие бетоносмесители, чудом ускользнувшие от жезла прапорщика Кузнецова. Технология заливки требовала разовой разгрузки.

О противостоянии ПДД и стройки инфекционного корпуса в УГИБДД Петербурга и области узнали от «Фонтанки». В пресс-службе взяли небольшую паузу и сообщили: «Факты доведены до руководства. Все протоколы об административных правонарушениях [составленные на ехавших на Радищева, 26, грузовиках] будут прекращены. В отношении сотрудника, вынесшего протоколы, будут применены меры дисциплинарного воздействия. Ситуация на контроле руководства. Дорожные знаки — не компетенция ГИБДД, но мы не будем акцентировать внимание на соблюдении требований этих знаков на период данной ситуации. В ближайшее время эти вопросы будут проработаны».

По словам гендиректора компании «Бетолайн» Максима Шахторина, действующие для проезда грузовиков по территории Санкт-Петербурга разрешения не распространяются на Пушкинский район и на сегодняшний день оформить пропуск для доставки груза к стройке нет никакой возможности.

Корпус для больных коронавирусом на территории военного госпиталя возводит компания «Генеральное строительное управление» (ГСУ). С 23 марта 2020 года ее собственниками, по данным СПАРК, является предпринимательская чета Александр и Наталья Кравцовы. Ранее компания не была замечена на выполнении государственных подрядов. По итогам 2018 года выручка ГСУ составила 69 миллионов рублей.

В России к 29 марта зарегистрировали 1534 случая заболевания коронавирусом. В Петербурге — 42. Восемь зараженных скончались. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия вышла на новый уровень, количество больных увеличивается. Большинство зараженных за последние сутки не входили в группу риска.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Крим
Такое впечатление, что в россии живут одни дураки.
Жду не дождусь, когда россия войдет в состав сша, ведь самые умные давно уехали и спокойно живут в америке
Cashmare
Водитель И. Баньков )))
dragvs
Инспектор все сделал правильно, согласно букве закона и инструкций. А МВД это одна из самых мерзотнейших структур в России, своих сдают только в путь.
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