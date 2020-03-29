Стройка коронавирусной больницы в Петербурге попала под запрет. Инспектор ГИБДД Кузнецов прав, но его накажут
С непредвиденными сложностями столкнулись строители нового инфекционного корпуса в Петербурге. Правила дорожного движения запрещают подвоз материалов. Проблему вскрыл прапорщик ГИБДД, и он останется крайним.
Утром 29 марта к территории строящегося корпуса на улице Радищева в Пушкинском районе Петербурга двигалась колонна бетоносмесителей. Водители компании «Бетолайн» получили задание к определенному времени доставить жидкий бетон для заливки основания.
Город Пушкин включен в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. По всему периметру города расставлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».
В кабинах грузовиков «Бетолайна» лежали, как думали водители, «охранные грамоты» — транспортные накладные на бетон с указанием адреса доставки. Улица Радищева, 26, — это Пушкинский военный госпиталь, на территории которого возводится корпус для больных коронавирусом.
Колонна проследовала в город. На подъезде к стройке, на углу Софийского бульвара и Павловского шоссе, стоял автомобиль ДПС. За порядком на дорогах следил инспектор ГИБДД Пушкинского района прапорщик Вячеслав Кузнецов. Он махнул жезлом и остановил бетоносмеситель «Астра».
Водитель Иван Баньков показал документы. Состоялась пятнадцатиминутная дискуссия о том, может ли в эпоху пандемии дорожный знак 3.4 быть превыше государственного задания.
Итогом разговора стал протокол об административном правонарушении. Банькову выписали штраф 5000 рублей.
Все это время водителя на стройке ждали другие бетоносмесители, чудом ускользнувшие от жезла прапорщика Кузнецова. Технология заливки требовала разовой разгрузки.
О противостоянии ПДД и стройки инфекционного корпуса в УГИБДД Петербурга и области узнали от «Фонтанки». В пресс-службе взяли небольшую паузу и сообщили: «Факты доведены до руководства. Все протоколы об административных правонарушениях [составленные на ехавших на Радищева, 26, грузовиках] будут прекращены. В отношении сотрудника, вынесшего протоколы, будут применены меры дисциплинарного воздействия. Ситуация на контроле руководства. Дорожные знаки — не компетенция ГИБДД, но мы не будем акцентировать внимание на соблюдении требований этих знаков на период данной ситуации. В ближайшее время эти вопросы будут проработаны».
По словам гендиректора компании «Бетолайн» Максима Шахторина, действующие для проезда грузовиков по территории Санкт-Петербурга разрешения не распространяются на Пушкинский район и на сегодняшний день оформить пропуск для доставки груза к стройке нет никакой возможности.
Корпус для больных коронавирусом на территории военного госпиталя возводит компания «Генеральное строительное управление» (ГСУ). С 23 марта 2020 года ее собственниками, по данным СПАРК, является предпринимательская чета Александр и Наталья Кравцовы. Ранее компания не была замечена на выполнении государственных подрядов. По итогам 2018 года выручка ГСУ составила 69 миллионов рублей.
В России к 29 марта зарегистрировали 1534 случая заболевания коронавирусом. В Петербурге — 42. Восемь зараженных скончались. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия вышла на новый уровень, количество больных увеличивается. Большинство зараженных за последние сутки не входили в группу риска.