Стройка коронавирусной больницы в Петербурге попала под запрет. Инспектор ГИБДД Кузнецов прав, но его накажут

С непредвиденными сложностями столкнулись строители нового инфекционного корпуса в Петербурге. Правила дорожного движения запрещают подвоз материалов. Проблему вскрыл прапорщик ГИБДД, и он останется крайним.

Утром 29 марта к территории строящегося корпуса на улице Радищева в Пушкинском районе Петербурга двигалась колонна бетоносмесителей. Водители компании «Бетолайн» получили задание к определенному времени доставить жидкий бетон для заливки основания.

Город Пушкин включен в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. По всему периметру города расставлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».



Фото: скриншот с сайта Google maps

В кабинах грузовиков «Бетолайна» лежали, как думали водители, «охранные грамоты» — транспортные накладные на бетон с указанием адреса доставки. Улица Радищева, 26, — это Пушкинский военный госпиталь, на территории которого возводится корпус для больных коронавирусом.

Колонна проследовала в город. На подъезде к стройке, на углу Софийского бульвара и Павловского шоссе, стоял автомобиль ДПС. За порядком на дорогах следил инспектор ГИБДД Пушкинского района прапорщик Вячеслав Кузнецов. Он махнул жезлом и остановил бетоносмеситель «Астра».



Фото: «Фонтанка.ру»

Водитель Иван Баньков показал документы. Состоялась пятнадцатиминутная дискуссия о том, может ли в эпоху пандемии дорожный знак 3.4 быть превыше государственного задания.



Фото: скриншот с сайта GeoRitm

Итогом разговора стал протокол об административном правонарушении. Банькову выписали штраф 5000 рублей.



Фото: «Фонтанка.ру»

Все это время водителя на стройке ждали другие бетоносмесители, чудом ускользнувшие от жезла прапорщика Кузнецова. Технология заливки требовала разовой разгрузки.

О противостоянии ПДД и стройки инфекционного корпуса в УГИБДД Петербурга и области узнали от «Фонтанки». В пресс-службе взяли небольшую паузу и сообщили: «Факты доведены до руководства. Все протоколы об административных правонарушениях [составленные на ехавших на Радищева, 26, грузовиках] будут прекращены. В отношении сотрудника, вынесшего протоколы, будут применены меры дисциплинарного воздействия. Ситуация на контроле руководства. Дорожные знаки — не компетенция ГИБДД, но мы не будем акцентировать внимание на соблюдении требований этих знаков на период данной ситуации. В ближайшее время эти вопросы будут проработаны».