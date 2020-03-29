Петербуржцы в последние дни начали получать сообщения от Министерства чрезвычайных ситуаций с призывом к самоизоляции. И напоминанием об ответственности.



«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия необходимо соблюдать режим самоизоляции. При нарушении карантинных мероприятий предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в сообщениях, полученных многими горожанами 29 марта.

