МЧС рассылает всем петербуржцам призывы самоизолироваться. И грозит уголовной ответственностью
Петербуржцы в последние дни начали получать сообщения от Министерства чрезвычайных ситуаций с призывом к самоизоляции. И напоминанием об ответственности.
«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия необходимо соблюдать режим самоизоляции. При нарушении карантинных мероприятий предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в сообщениях, полученных многими горожанами 29 марта.
Ранее министерство рассылало оповещения с тем же предупреждением, но только для тех, кто вернулся из-за рубежа.
Формально ответственность пока грозит тем, кто нарушит предписание Роспотребнадзора о самоизоляции из-за отпуска, или тем, кто сбежит из Боткина или обсерватора в Репино. Первое уголовное дело было возбуждено накануне как раз после побега из последнего.
Пока же лишенные заграничных поездок и городских развлечений петербуржцы домашней самоизоляции предпочли пикники на природе. При этом в городе уже зафиксировны 42 случая заражения коронавирусом. Один человек скончался в больнице.