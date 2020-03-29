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29.03.2020 14:38
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МЧС рассылает всем петербуржцам призывы самоизолироваться. И грозит уголовной ответственностью

Петербуржцы в последние дни начали получать сообщения от Министерства чрезвычайных ситуаций с призывом к самоизоляции. И напоминанием об ответственности.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия необходимо соблюдать режим самоизоляции. При нарушении карантинных мероприятий предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в сообщениях, полученных многими горожанами 29 марта.

Ранее министерство рассылало оповещения с тем же предупреждением, но только для тех, кто вернулся из-за рубежа.

Формально ответственность пока грозит тем, кто нарушит предписание Роспотребнадзора о самоизоляции из-за отпуска, или тем, кто сбежит из Боткина или обсерватора в Репино. Первое уголовное дело было возбуждено накануне как раз после побега из последнего.

Пока же лишенные заграничных поездок и городских развлечений петербуржцы домашней самоизоляции предпочли пикники на природе. При этом в городе уже зафиксировны 42 случая заражения коронавирусом. Один человек скончался в больнице.

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Комментарии (9)

Cashmare
А за гнилые спам-рассылки у нас ответственности не предусмотрено?
Seriy03
У нас кто хочет тот и вводит карантины, ЧСэ. Победа, например отменила все рейсы по России, а деньги не возвращают. У нас каждый сам хозяин и все прикрываются Президентом
Алексей Павелко
Интересно, а что режим ЧС уже ввели? Я видимо пропустил
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