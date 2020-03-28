В России возбуждено первое уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом. Фигурантом стал житель Петербурга
В Петербурге после побега из обсерватора «Заря» Следственный комитет возбудил уголовное дело об угрозе заражения населения коронавирусом. Это первый в России случай, когда нарушение условий карантина сочтено преступлением.
Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, в СК Петербурга возбудили уголовное дело по покушению на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Статья 236 УК применяется к физлицам и чиновникам, по вине которых произошло массовое заражение людей или хотя бы один человек умер.
В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили возбуждение дела.
Фигурантом стал 32-летний Георгий Образцов, узнала «Фонтанка». 21 марта он прилетел из Швейцарии (почти 14 тысяч случаев заражения коронавирусом на данный момент) и должен был отбывать двухнедельную самоизоляцию в квартире в Петроградском районе, но отлучался. 26 марта по решению Роспотребнадзора полицейские отправили его в обсерватор «Заря» в Репино — это временно переоборудованный под принудительную изоляцию пансионат.
Образцова держали в 409-м номере. Накануне вечером он вылез в окно, спустился на землю с четвертого этажа и сбежал через забор. Через два дня ему исполнится 33 года. Губернатор Петербурга предположил, что Образцову захотелось