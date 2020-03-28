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28.03.2020 16:32
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В России возбуждено первое уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом. Фигурантом стал житель Петербурга

В Петербурге после побега из обсерватора «Заря» Следственный комитет возбудил уголовное дело об угрозе заражения населения коронавирусом. Это первый в России случай, когда нарушение условий карантина сочтено преступлением.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, в СК Петербурга возбудили уголовное дело по покушению на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Статья 236 УК применяется к физлицам и чиновникам, по вине которых произошло массовое заражение людей или хотя бы один человек умер.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили возбуждение дела.

Фигурантом стал 32-летний Георгий Образцов, узнала «Фонтанка». 21 марта он прилетел из Швейцарии (почти 14 тысяч случаев заражения коронавирусом на данный момент) и должен был отбывать двухнедельную самоизоляцию в квартире в Петроградском районе, но отлучался. 26 марта по решению Роспотребнадзора полицейские отправили его в обсерватор «Заря» в Репино — это временно переоборудованный под принудительную изоляцию пансионат.

Образцова держали в 409-м номере. Накануне вечером он вылез в окно, спустился на землю с четвертого этажа и сбежал через забор. Через два дня ему исполнится 33 года. Губернатор Петербурга предположил, что Образцову захотелось

устроить тусовку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

203735313
Отличие коронавируса от обычного гриппа в том, что ни у кого нет иммунитета. Может и умирают от гриппа 3-4%, но болеют не всех. Коронавирусом могут заболеть все, если отнестись как к гриппу. И второе грипп и не всегда вызывает пневмонию. В италии умирает 1 тысяча человек в день. Но заболели 15 тыс? Или около того. Население 60 млн. Подсчитай сколько будет умирать в день, если ничего не делать. К тому жизнь зависит от ИВЛ. Все очень серьезно.
260756931
Тридцать три года, а ведёт себя как подросток. Если уж тебя понесло за границу в такое время так будь добр соблюсти правила.
aringa
объясните мне глупой, что в нем такого особенного в этом короновирусе, за исключением того, что он перешел видовый барьер? согласно ВОЗ, от гриппа ежегодно умирает от 290 до 650 тысяч человек. от короны 27 тысяч, т.е. даже при самом течении, выглядит, что грипп - проблема гораздо серьезней. Но почему от именно короны все сошли с ума?
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