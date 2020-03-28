В России возбуждено первое уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом. Фигурантом стал житель Петербурга

В Петербурге после побега из обсерватора «Заря» Следственный комитет возбудил уголовное дело об угрозе заражения населения коронавирусом. Это первый в России случай, когда нарушение условий карантина сочтено преступлением.



Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, в СК Петербурга возбудили уголовное дело по покушению на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Статья 236 УК применяется к физлицам и чиновникам, по вине которых произошло массовое заражение людей или хотя бы один человек умер.