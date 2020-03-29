В центре Петербурга бухгалтеру разбили лицо и отобрали пол-литра «санитайзера»

Борьба за дезинфекцию разыгралась не на шутку в центре Петербурга. 44-летний мужчина с боем отобрал у женщины бутылку водки, попутно угрожая жертве ножом и пуская в ход кулаки.



Как сообщает 29 марта ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне днём в дежурную часть поступило сообщение от 36-летней жительницы города, работающей бухгалтером в коммерческой фирме. Она рассказала, что на железнодорожном мосту на Днепропетровской улице около двух часов дня какой-то мужчина достал нож и потребовал отдать ему водку. Женщина добровольно расставаться с ней не хотела, поэтому нападавший сломал ей нос. Получив желаемое, он скрылся.