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29.03.2020 12:29
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В центре Петербурга бухгалтеру разбили лицо и отобрали пол-литра «санитайзера»

Борьба за дезинфекцию разыгралась не на шутку в центре Петербурга. 44-летний мужчина с боем отобрал у женщины бутылку водки, попутно угрожая жертве ножом и пуская в ход кулаки.

Как сообщает 29 марта ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне днём в дежурную часть поступило сообщение от 36-летней жительницы города, работающей бухгалтером в коммерческой фирме. Она рассказала, что на железнодорожном мосту на Днепропетровской улице около двух часов дня какой-то мужчина достал нож и потребовал отдать ему водку. Женщина добровольно расставаться с ней не хотела, поэтому нападавший сломал ей нос. Получив желаемое, он скрылся.

Однако вскоре полиция задержала подозреваемого в преступлении 44-летнего мужчину. На него составили протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

AGP
"Санитайзер"--Фъ явно решила обогатить русский язык.
krasnonosov
А ведь еще вчера это был генеральный директор и бухгалтер преуспевающей фирмы, но карантин сделал свое дело. И вот они уже дерутся под железнодорожным мостом за бутылку водки.
Nerevar
В случае нападения на меня с ножом, я открою огонь на поражение. Шутки кончились, петербуржцам и гостям города рекомендую выбросить ножики и не думать ими махать.
Это не угроза, это предупреждение и троллить меня не надо.
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