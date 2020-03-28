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28.03.2020 17:22
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В Петербурге задержали фигуранта дела об угрозе массового заражения коронавирусом

В Петербурге полиция задержала 32-летнего Георгия Образцова, сбежавшего из принудительного карантина. Его, вероятно, снова вернут в пансионат «Заря».

Как стало известно «Фонтанке», Образцова задержали около пяти вечера 28 марта в квартире на улице Покрышева. Сначала он не хотел открывать дверь, но передумал.

Когда временное жилье Образцова осматривали медики в противочумных костюмах, «Фонтанка» дозвонилась ему по мобильному телефону.

«Я сейчас занят и больше со мной связаться нельзя будет», - сказал Георгий. На заднем фоне шумела посуда.

Задержание «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, а также Следственном комитете ЛО.

Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"

Образцов - фигурант первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом. Из обсерватора он сбежал накануне, 27 марта, выбравшись из запертого номера через окно и спустившись с четвертого этажа.

Уголовное дело возбудили по статье 236 УК «Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она предусматривает реальное наказание за массовое заражение населения или смерть хотя бы одного человека.

Образцова, вероятно, вернут в обсерватор «Заря» в Репино, а мерой пресечения следователь СК изберет ему подписку о невыезде.

Подозреваемый прилетел 21 марта из Швейцарии. Условия двухнедельной самоизоляции он нарушил, выходя из квартиры в Петроградском районе. Роспотребнадзор постановил 26 марта отправить его на принудительный карантин в «Зарю» - это временно переоборудованный под коронавирусные нужды пансионат на Приморском шоссе. 27 марта Образцов сбежал, 30 марта ему исполнится 33 года. Губернатор города предположил, что петербуржец хотел «устроить тусовку».

Образцов - талантливый радиотехник. Он преподает в лаборатории радиоэлектроники и микропроцессорной техники Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных. Он выпускник факультета радиотехники ЛЭТИ. На сайте университетской группы есть личная страница Образцова, с указанием электронного адреса. Этот адрес он указывал при регистрации в Эстонии Интернет-ресурса Speakingaltimeter.com, на котором профессиональным парашютистам предлагается приобрести звуковые высокомеры - изобретение Образцова.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Никого не смущает, что покушения на ст. 236 УК РФ не может быть, поскольку это преступление с двумя формами вины? Очередная "коровья лепеха" правоохранителей. Пустит пыль в глаза, и потом прекратить дело по-тихому.
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nuga
Сколько тут провластных подпевал,в унисон власти поют. Поймать,побить,четвертовать и в лагеря услать. А между тем,закрывая границы и авиасообщение с 27 марта,рейсы продолжают летать ,завозя новых и новых пациентов.
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