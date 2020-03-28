Как стало известно «Фонтанке», Образцова задержали около пяти вечера 28 марта в квартире на улице Покрышева. Сначала он не хотел открывать дверь, но передумал.

В Петербурге полиция задержала 32-летнего Георгия Образцова, сбежавшего из принудительного карантина. Его, вероятно, снова вернут в пансионат «Заря».

«Я сейчас занят и больше со мной связаться нельзя будет», - сказал Георгий. На заднем фоне шумела посуда.

Когда временное жилье Образцова осматривали медики в противочумных костюмах, «Фонтанка» дозвонилась ему по мобильному телефону.

Задержание «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, а также Следственном комитете ЛО.

Образцов - фигурант первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом. Из обсерватора он сбежал накануне, 27 марта, выбравшись из запертого номера через окно и спустившись с четвертого этажа.

Уголовное дело возбудили по статье 236 УК «Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она предусматривает реальное наказание за массовое заражение населения или смерть хотя бы одного человека.

Образцова, вероятно, вернут в обсерватор «Заря» в Репино, а мерой пресечения следователь СК изберет ему подписку о невыезде.

Подозреваемый прилетел 21 марта из Швейцарии. Условия двухнедельной самоизоляции он нарушил, выходя из квартиры в Петроградском районе. Роспотребнадзор постановил 26 марта отправить его на принудительный карантин в «Зарю» - это временно переоборудованный под коронавирусные нужды пансионат на Приморском шоссе. 27 марта Образцов сбежал, 30 марта ему исполнится 33 года. Губернатор города предположил, что петербуржец хотел «устроить тусовку».