Торговля в Апраксином дворе приостановлена в связи с запретом правительства Петербурга. Там пусто как никогда.
По рынку со скучающими котами и бездельничающими торговцами днем 28 марта прошелся фотограф «Фонтанки».
Смольный ввел ряд ограничений на период с 28 марта до 5 апреля. Туда попала непродвольственная торговля, за исключением товаров первой необходимости. Их список некоторое время оставался загадкой, из-за чего сами ретейлеры не понимали, можно ли им работать во время карантина. Полный текст разъяснений Минпромторга — здесь.
«Фонтанка» рассказывала о том, что многолетний проект реконструкции Апраксина двора в очередной раз откладывается. Это связано с не отлаженным механизмом передачи зданий инвестору.