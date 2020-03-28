FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
28.03.2020 15:36
0
Печать

Рынок не первой необходимости. Как выглядит «Апрашка» на карантине

Торговля в Апраксином дворе приостановлена в связи с запретом правительства Петербурга. Там пусто как никогда.

По рынку со скучающими котами и бездельничающими торговцами днем 28 марта прошелся фотограф «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

Смольный ввел ряд ограничений на период с 28 марта до 5 апреля. Туда попала непродвольственная торговля, за исключением товаров первой необходимости. Их список некоторое время оставался загадкой, из-за чего сами ретейлеры не понимали, можно ли им работать во время карантина. Полный текст разъяснений Минпромторга — здесь.

«Фонтанка» рассказывала о том, что многолетний проект реконструкции Апраксина двора в очередной раз откладывается. Это связано с не отлаженным механизмом передачи зданий инвестору.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний