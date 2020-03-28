Министерство промышленности и торговли РФ подготовило рекомендации для органов власти регионов по «определению работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, на которых не распространяется режим нерабочих дней».

Предоставлено участниками рынка Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Документ официально не опубликован. «Фонтанку» с ним ознакомили участники рынка, по словам которых, правительство Петербурга изучает документ при подготовке собственных разъяснений. По словам собеседников издания в Смольном, они будут обнародованы в понедельник. «Фонтанка» публикует документ по многочисленным просьбам городских бизнесменов. Но, в частности, уже известно, что киоски с прессой продолжат работу. Ранее Смольный опубликовал список ограничений, которые продлятся с 28 марта по 5 апреля. Под запрет, в частности, попал весь общепит, за исключением доставки заказов. Магазинам разрешается продавать товары первой необходимости и/или продовольственные товары. «Мелкие ларьки и магазины со специальными продуктами работать не будут. Крупные сети, магазины шаговой доступности — будут. Промтоварные — не будут», — позднее разъяснил вице-губернатор Евгений Елин.

Между тем, исходя из рекомендаций Минпромторга, к товарам первой необходимости относятся 23 наименования. Если ретейлер торгует хотя бы одним товаром из списка, то реализация им остального ассортимента не ограничивается. Это относится ко всем формам торговли, включая магазины, ярмарки, рынки и нестационарные торговые объекты. В соответствии с рекомендациями, подготовленными Смольным (проект документа есть в распоряжении редакции), вправе осуществлять деятельность магазины, реализующие продовольственные товары, магазины, имеющие смешанный ассортимент (продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости), а также магазины, специализирующиеся на продаже непродовольственных товаров первой необходимости (детских товаров первой необходимости, хозяйственных товарах первой необходимости, средств индивидуальной защиты, средств гигиены и sim-карты). В таблице-приложении говорится, в частности, что могут работать АЗС, аптеки, салоны оптики и магазины медицинских изделий, магазины зоотоваров, а также рынки (в части залов, в которых реализуются непродовольственные товары первой необходимости и продовольственные товары) и нестационарные торговые объекты , которые продают непродовольственные товары первой необходимости и продовольственные товары, а также реализующие периодическую печатную продукцию, а также салоны цветов, но при условии доставки.