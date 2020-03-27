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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 21:07
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Печать

В Смольном заявили, что в Петербурге продолжат торговать печатной прессой

Страхи газетчиков оказались преждевременными, а запрет Смольного на распространение печатной продукции из рук в руки — и не совсем запретом. Киоски с прессой в Петербурге будут работать дальше.

«Киоски закрываться не будут и продолжат торговать печатной продукцией», - сообщил «Фонтанке» 27 марта председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Информацию подтвердил глава крупнейшей сети по распространению прессы «Метропресс» Сергей Маркелов.

«Вопрос решился, но пока мы не видим нормативного акта, - рассказал он. - Окончательная его версия поступит к ночи. Это новый вариант постановления правительства города за подписью Александра Беглова с приложением в таблице, в котором указано, кому можно работать, а кому нет. И пока киоски, торгующие прессой, туда вошли. Розница в метро там никак не упомянута. Но мы будем работать, а в понедельник попробуем и метро формализовать».

Напомним, что 26 марта Смольный ужесточил меры по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Правительство велело закрыться барам, ресторанам и кафе с 28 марта по 5 апреля, а, кроме того, до 30 апреля запретило распространять «печатную продукцию» путем передачи «из рук в руки». Этот пункт можно было трактовать как запрет на реализацию печатной прессы, но теперь в Смольном уточняют, что речь идет о раздаче листовок с рекламой.

Новое толкование можно только приветствовать, ведь в случае запрета на реализацию СМИ издатели лишались бы значительных доходов. Маркелов заверил, что распространение газет и журналов можно сделать практически бесконтактным, обязав при этом продавцов работать в перчатках.

© Фонтанка.Ру

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