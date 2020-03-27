В Смольном заявили, что в Петербурге продолжат торговать печатной прессой

Страхи газетчиков оказались преждевременными, а запрет Смольного на распространение печатной продукции из рук в руки — и не совсем запретом. Киоски с прессой в Петербурге будут работать дальше.



«Киоски закрываться не будут и продолжат торговать печатной продукцией», - сообщил «Фонтанке» 27 марта председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.



Информацию подтвердил глава крупнейшей сети по распространению прессы «Метропресс» Сергей Маркелов.



«Вопрос решился, но пока мы не видим нормативного акта, - рассказал он. - Окончательная его версия поступит к ночи. Это новый вариант постановления правительства города за подписью Александра Беглова с приложением в таблице, в котором указано, кому можно работать, а кому нет. И пока киоски, торгующие прессой, туда вошли. Розница в метро там никак не упомянута. Но мы будем работать, а в понедельник попробуем и метро формализовать».

