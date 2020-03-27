Товары первой необходимости. Минпромторг пояснил, чем можно торговать на время президентских каникул, но еще больше запутал ретейлеров

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило перечень товаров первой необходимости, на продавцов которых не распространяется режим нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля. Документ (есть в распоряжении «Фонтанки») изучают в Смольном, рассказали ознакомившиеся с ним участники рынка

Среди них — детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек), мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, оборудование компьютерное, электронное и оптическое, предметы садово-огородные и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция, товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Перечень может быть расширен по усмотрению органов исполнительной власти регионов, говорится в разъяснении Минпромторга. При этом если магазин торгует хотя бы одним товаром из списка, то реализация им остального ассортимента не ограничивается. Это относится ко всем формам торговли, включая магазины, ярмарки, рынки и нестационарные торговые объекты. Таким образом, чтобы не закрываться на президентские каникулы, ретейлеру достаточно выставить на витрину свечи и спички. Также Минпромторг разъясняет, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос или с доставкой заказов. Ранее Смольный опубликовал список ограничений, которые продлятся с 28 марта по 5 апреля. Под запрет, в частности, попал весь общепит, за исключением доставки заказов. Магазинам разрешается продавать товары первой необходимости и/или продовольственные товары. «Мелкие ларьки и магазины со специальными продуктами работать не будут. Крупные сети, магазины шаговой доступности — будут. Промтоварные — не будут», — позднее разъяснил вице-губернатор Евгений Елин. Также запрещено распространение печатной продукции «из рук в руки».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»