Пир накануне карантина. Петербургские бары приглашают на последнюю вечеринку, кафе превращаются в магазины
Петербургский общепит решил пуститься во все тяжкие накануне «президентских каникул», на время которых все рестораны, кафе и бары должны прекратить работу. На своих страницах в социальных сетях бары приглашают петербуржцев на прощальные вечеринки, несмотря на рекомендации ВОЗ оставаться дома и сократить социальные контакты.
Заведения относятся к карантину с пониманием, но не исключают, что он может продлиться более девяти дней, и делают вывод, что пренебрегать последней возможностью не стоит.
«Приглашаем вас провести последний день перед паузой вместе с нами, с улыбкой и бокалом в руке», — пишут«Мачты» на территории «Порта Севкабель». С аналогичными призывами обратились к постояльцам «Кафе-бар Продукты», «Залив», «Стирка 40», Every Dog Bar, Bar 76, I believe bar, «Бар Хроники» и другие.
Среди питейных заведений только Bar 76 сообщил, что будет работать по модели доставки: официанты будут развозить блюда в пределах Петроградской стороны. Другие заведения признают, что такой формат для них не имеет смысла, поскольку продавать алкоголь через Интернет нельзя.
Кафе, в отличие от баров, решили попробовать себя в роли магазинов. К примеру, сеть кондитеских «Буше» сообщила, что намерена работать в качестве булочной. «На протяжении всего нашего существования около 50% нашего объема приходилось на продукцию с собой», — говорится в письме на имя вице-губернатора Евгения Елина, которое компания опубликовала на своей странице. О желании работать в формате «на вынос» ранее также сообщала компания «Амрест», управляющая ресторанами KFC и Pizza Hut. По информации «Фонтанки», с аналогичными петициями в Смольный обратились Burger King и «Макдоналдс». Официальных разъяснений на этот счет чиновники пока не представили.
Тем временем петербуржцы, ревностно относящиеся к борьбе с инфекцией, готовятся в соцсетях составлять списки мест, которые продолжат работу вопреки предписаниям, чтобы после карантина пожаловаться на них в Роспотребнадзор.
Некоторые заведения перешли на индивидуальное обслуживание. Так, ресторанная группа Duoband запустила проект Duo at Home. Горожане смогут вызвать поваров Duo, Tartarbar, Duo.Asia и Harvest к себе домой: они приедут и приготовят обед или ужин.