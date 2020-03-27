Пир накануне карантина. Петербургские бары приглашают на последнюю вечеринку, кафе превращаются в магазины

Петербургский общепит решил пуститься во все тяжкие накануне «президентских каникул», на время которых все рестораны, кафе и бары должны прекратить работу. На своих страницах в социальных сетях бары приглашают петербуржцев на прощальные вечеринки, несмотря на рекомендации ВОЗ оставаться дома и сократить социальные контакты.

Заведения относятся к карантину с пониманием, но не исключают, что он может продлиться более девяти дней, и делают вывод, что пренебрегать последней возможностью не стоит.



«Приглашаем вас провести последний день перед паузой вместе с нами, с улыбкой и бокалом в руке», — пишут«Мачты» на территории «Порта Севкабель». С аналогичными призывами обратились к постояльцам «Кафе-бар Продукты», «Залив», «Стирка 40», Every Dog Bar, Bar 76, I believe bar, «Бар Хроники» и другие.