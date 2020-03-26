Не ларьки и не промтовары. Смольный рассказал, кому разрешат торговать на следующей неделе

Вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что продуктовые магазины будут работать в течение следующей «мобилизационной» недели. Но не все.



В эфире телеканала «Санкт-Петербург» 26 марта чиновник рассказал, что будет составлен перечень магазинов, которые продолжат работу. «Мелкие ларьки и магазины со специальными продуктами работать не будут, — уточнил Елин. — Крупные сети, магазины шаговой доступности — будут. Промтоварные — не будут».

Ранее губернатор Александр Беглов подписал очередное постановление, ужесточающее ограничения в связи с пандемией коронавируса. В частности, из розницы принимать покупателей в течение следующей недели смогут аптеки, АЗС, заправки для электромобилей, а также те, которые торгуют исключительно товарами первой необходимости и/или продовольствием.