Не ларьки и не промтовары. Смольный рассказал, кому разрешат торговать на следующей неделе
Вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что продуктовые магазины будут работать в течение следующей «мобилизационной» недели. Но не все.
В эфире телеканала «Санкт-Петербург» 26 марта чиновник рассказал, что будет составлен перечень магазинов, которые продолжат работу. «Мелкие ларьки и магазины со специальными продуктами работать не будут, — уточнил Елин. — Крупные сети, магазины шаговой доступности — будут. Промтоварные — не будут».
Ранее губернатор Александр Беглов подписал очередное постановление, ужесточающее ограничения в связи с пандемией коронавируса. В частности, из розницы принимать покупателей в течение следующей недели смогут аптеки, АЗС, заправки для электромобилей, а также те, которые торгуют исключительно товарами первой необходимости и/или продовольствием.
Список товаров первой необходимости сформирован, например, в Москве. В нем 21 позиция, среди которых средства личной гигиены, маски, антисептики, свечи со спичками, товары для детей (подгузники, соски, бутылочки), бензин и дизтопливо. Очевидно, если найти торговую точку с настолько ограниченным ассортиментом, она под запрет не попадает.
О том, как петербуржцам предложено жить и куда предложено не ходить на следующей неделе, — читайте в материале «Фонтанки».