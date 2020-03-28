Во время «путинских каникул» можно подключиться к полезному делу. В Петербурге объединяются волонтёры для помощи горожанам во время эпидемии.

Как коронавирус объединяет Петербург и почему настало время для знакомства с соседями

Самую большую опасность коронавирус представляет для пожилых. И тут не важен статус, уже заболели Пласидо Доминго, Том Хэнкс и Лев Лещенко. Лучшей профилактикой коронавируса является самоизоляция. «Фонтанка» рассказывает, как можно помочь тем, кому не стоит выходить из дома.

Дуся гонит по линиям Васильевского острова, сворачивает со Среднего проспекта на улицу Шевченко. В багажнике трясутся пакеты с курой, гречей и горошком, заднее сиденье завалено коробками. Советы навигатора то и дело перебивают звонки. В салон пробиваются голоса старушек, робкие и настойчивые. Все они интересуются, как получить продукты на дом.



Фото: Сергей Николаев

Дуся — это ласковое прозвище автомобиля Datsun. Бюджетный седан стал главным транспортом благотворительного кафе «Добродомик», которое организовывает бесплатные обеды для пенсионеров. Это только кажется, что Дуся — легковой автомобиль. Он, как и его хозяйка Александра Синяк, способен справиться с тяжёлой артиллерией. Седан перевозил по 700 килограммов овощей, а Сашка, так называют Александру её подопечные, когда узнала, что пожилым опасно выходить из дома во время эпидемии коронавируса, решилась организовать доставку. Уже вторую неделю Дуся и Сашка разъезжают по Петербургу.



Фото: Сергей Николаев

«Из-за карантина деятельность кафе приостановлена, — рассказывает Александра. — Сначала я полдня радовалась, что мы сможем развить то, что раньше не успевали. К вечеру меня начала мучить совесть. Позвонила другу, говорю: вешай объявление, оставляй мой телефон, будем продукты возить».



Фото: Сергей Николаев

«Добродомик» кормит бесплатно 500 пенсионеров. До эпидемии кафе работало каждый день, а теперь продукты развозят тем, от кого поступила заявка. «Дедушки сами никогда не позвонят», — замечает Александра и уточняет, что к хорошо знакомым клиентам волонтёры сами обращаются и предлагают развозку.

Фото: Сергей Николаев

Заезжаем во двор. Александру и Дусю уже встречает 88-летняя Валентина Петровна. «За коронавирусом слежу», — признаётся она, принимает пакет и спрашивает, можно ли помочь сыну-инвалиду, живущему по соседству.



Фото: Сергей Николаев

По словам Александры, для 70% пенсионеров, которые едят в «Добродомике», бесплатный обед — существенная поддержка для бюджета. Остальные приходят за общением.



Фото: Сергей Николаев

«Человек, у которого в жизни все хорошо, он не пойдет в «Добродомик», — рассуждает она. — Одинокие все, просто у некоторых есть что покушать, у остальных нет». После начала эпидемии на телефон кафе стали обращаться мамы детей с особенностями и взрослые инвалиды. Если у человека нет родственников, способных ему помочь, Александра не отказывает.



Фото: Сергей Николаев

«Для меня очень важно, чтобы люди поддерживали финансово закупку продуктов, а продукты доставлялись именно нуждающимся, а не какой-нибудь женщине, которая решила, почему бы и мне что-нибудь не доставить. Таких из 100 человек было двое, хорошая статистика», — говорит она.



«Добродомик» — это не сервис по доставке еды, замечает Александра и намекает, что их миссия гораздо шире, чем просто организация питания.



Фото: Сергей Николаев

«Одна бабулька ходила к нам, орала все время, всем была недовольна, но было видно, что она просто на жизнь раздражена. Я волонтерам говорю: давайте для нее все самое лучшее. Тебе не понравилась соль, сейчас я поменяю соль. Вот в таком формате. И она начала всех благодарить. Изменился человек. И тогда мы приняли для себя методику, что если какая-нибудь скряга приходит, то мы ее из этой скряги превращаем в милую бабуленцию».

«Добродомик» не одинок. По данным комитета социальной политики Смольного, в Петербурге работают 3,5 тысячи социальных работников. Они обслуживают 40 тысяч горожан на дому, из которых 32 тысячи старше 65 лет. Нехватки кадров чиновники не видят. Сейчас привлекаются добровольцы через единый федеральный номер 8–800–200–34–11 Штаба ОНФ России.



Фото: Сергей Николаев

После начала эпидемии волонтерский проект «COVIDарность» организовала петербурженка Александра Крыленкова. Её работа направлена на информирование и координацию тех, кто хочет помочь, но не знает, как это сделать.



«Мы все живем в условиях неопределенности. Мы не знаем, какая помощь может понадобиться людям. Мы не знаем, кто окажется самой уязвимой группой (уязвимой не вирусом, а ситуацией в целом). Будут ли это женщины с детьми или пожилые люди. Те, кто уже заболел, или те, кто на карантине. Женщины и дети, подвергающиеся домашнему насилию, или вовсе животные, у которых хозяев увезли в больницу. Кому-то нужны будут продукты, а кому-то справка из собеса. У кого-то не будет денег на еду, а кто-то не умеет пользоваться Интернетом и доставкой продуктов. Плюс к этому большая опасность активизации мошенников и других неприятных личностей. Поэтому единственный способ — это личное знакомство и создание групп взаимопомощи в своем доме, дворе и квартале», — говорится на сайте проекта «COVIDарность».



Фото: Сергей Николаев

Петербуржцы объединяются в своих домах в сообщества, чтобы помогать соседям. «Мы продвигаем вариант, когда ты знакомишься со своими соседями. Я только сейчас познакомилась, хотя они видели меня несколько лет у подъезда, знали меня в лицо. Именно у соседской взаимопомощи больший потенциал, чем у централизованных сообществ или у одиночек», — уточняет Александра.



Сейчас основная деятельность волонтёров «COVIDарности» сводится к информированию соседей и распространению листовок о мерах профилактики коронавируса. Также есть несколько домовых сообществ, которые начали доставлять продукты пожилым соседям. Со следующей недели планируется запустить горячую линию с юридическими и психологическими службами.



Фото: Сергей Николаев

«У меня много живёт друзей и знакомых в Европе. Я видела, как они это делают у себя. Они начали это делать, когда уже все стало совсем плохо, — комментирует Александра. — Мне показалось, что раз нам так повезло и до нас эпидемия идёт дольше, чем до других стран, было бы глупо этим не воспользоваться, не продумать какое-то количество рисков. Мы пытаемся сделать, чтобы люди понимали, что им есть куда обратиться».

Справка:

Присоединиться к «COVIDарности» можно через сайт проекта https://covidarnost.ru/. Ресурс подробно рассказывает, с чего начать создание домового сообщества.

Помочь «Добродомику» можно через официальную https://vk.com/dobrodomik группу «ВКонтакте».

