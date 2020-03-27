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27.03.2020 22:28
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Visa, Mastercard и «Мир» просят банки обслуживать карты с истекшим сроком из-за коронавируса

Платежные системы Visa, Mastercard и «Мир» обратились к банкам с предложением обслуживать карты с истекшим сроком годности. Об этом 27 марта пишет РБК.

По данным издания, письмо с таким предложением Visa направила ряду кредитных организаций. Банки могут изменить настройки таким образом, чтобы работа карт с истекшим сроком годности была продлена — для этого надо отправить запрос в Visa, который там обещают удовлетворить в течение двух недель.

С аналогичной просьбой к банкам обратились также Mastercard и национальная платежная система «Мир». Таким образом надеются сократить количество посетителей в кредитных учреждениях во время пандемии коронавируса. Однако окончательное решение остается за банками, которые пока оценивают риски и не уверены, что готовы пойти на встречу платежным системам. Они оценивают затраты на перенастройку активации карт в 10-15 тыс. евро для каждого банка и опасаются мошенников, которые смогут воспользоваться ситуацией.

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Комментарии (1)

мухомор
казалось бы, куда проще отправлять карты почтой или курьером, как и сейчас делают многие банки....
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