Конституционный суд постановил пересмотреть дело подполковника, уволенного из СКР за нарушение присяги
Уволенный из Следственного комитета подполковник юстиции дошёл до Конституционного суда в попытке вернуться на службу. КС подтвердил, что расстаться с сотрудником, похоже, поторопились — у его нарушения присяги истёк срок давности.
Как следует из постановления, опубликованного 27 марта, проверить положение 2-й части статьи 30 федерального закона «О Следственном комитете РФ», регламентирующее увольнение со службы, КС попросил бывший сотрудник следственного управления по республике Калмыкия.
Евгений Горяев занимал должность помощника руководителя, отвечал за материально-техническое обеспечение. В 2017 году в управлении прошла служебная проверка, которая выявила неэффективное расходование бюджетных средств. Эти деньги выделяли в 2014-м на покупку земли и возведение здания для размещения сотрудников одного из отделов. В результате руководство расторгло с Горяевым трудовые отношения, сославшись на нарушение присяги.
При этом сам проступок был совершен три года назад. Горяев отметил, что закон не позволяет применять взыскание, если после совершения дисциплинарного проступка прошло больше полугода или двух лет, если проступок обнаружила ревизия финансово-хозяйственной деятельности.
Суды общей юрисдикции, а потом и Верховный суд подполковнику отказали. Однако в Конституционном суде с ним согласились, напомнив, что в законодательстве о госслужбе нарушение присяги приравнено к дисциплинарному проступку.
«Нарушение присяги сотрудника Следственного комитета РФ, являющееся виновным деянием, препятствующим эффективному функционированию СКР, и дисциплинарный проступок имеют общую правовую природу», - сказано в постановлении.
Таким образом, ответственность за нарушение присяги тождественна дисциплинарной и требует соблюдения тех же сроков наложения взыскания. При этом сама оспоренная норма Конституции соответствует, но применять её в дальнейшем следует, опираясь на толкование КС. Дело Горяева подлежит пересмотру.