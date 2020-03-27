Конституционный суд постановил пересмотреть дело подполковника, уволенного из СКР за нарушение присяги

Уволенный из Следственного комитета подполковник юстиции дошёл до Конституционного суда в попытке вернуться на службу. КС подтвердил, что расстаться с сотрудником, похоже, поторопились — у его нарушения присяги истёк срок давности.



Как следует из постановления, опубликованного 27 марта, проверить положение 2-й части статьи 30 федерального закона «О Следственном комитете РФ», регламентирующее увольнение со службы, КС попросил бывший сотрудник следственного управления по республике Калмыкия.



Евгений Горяев занимал должность помощника руководителя, отвечал за материально-техническое обеспечение. В 2017 году в управлении прошла служебная проверка, которая выявила неэффективное расходование бюджетных средств. Эти деньги выделяли в 2014-м на покупку земли и возведение здания для размещения сотрудников одного из отделов. В результате руководство расторгло с Горяевым трудовые отношения, сославшись на нарушение присяги.

