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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 18:26
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Итоги недели с Андреем Константиновым:

Чем занять себя в эпоху коронавируса? Почему Россия помогает Италии?

Итоги недели

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Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.

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