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27.03.2020 17:01
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ДТП с каршерингом закупорило ЗСД. Магистраль встала от Васильевского до Богатырского

Западный скоростной диаметр в Петербурге встал в многокилометровой пробке из-за аварии с участием каршеринга. Аварийный транспорт перегородил несколько полос.

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», перед съездом с ЗСД на Богатырский проспект в направлении от Васильевского острова столкнулись три автомобиля, один из которых — каршеринговый. По предварительным данным, водитель арендованной машины сбежал, рассказали «Фонтанке» читатели.

«Мегаполис»

На месте ДТП работают пожарные, медики, ДПС и представители оператора ЗСД. «Магистраль Северной столицы» предупреждает об аварийном транспорте в правой и левой полосах перед съездом в приложении «Ваш ЗСД» и на табло переменной информации.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на ЗСД от набережной Макарова до улицы Оптиков растянулся почти на 5 километров. Пробка держится уже около часа, и застрять в ней можно почти на час вместо обычных 5 минут.

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