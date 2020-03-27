ДТП с каршерингом закупорило ЗСД. Магистраль встала от Васильевского до Богатырского
Западный скоростной диаметр в Петербурге встал в многокилометровой пробке из-за аварии с участием каршеринга. Аварийный транспорт перегородил несколько полос.
Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», перед съездом с ЗСД на Богатырский проспект в направлении от Васильевского острова столкнулись три автомобиля, один из которых — каршеринговый. По предварительным данным, водитель арендованной машины сбежал, рассказали «Фонтанке» читатели.
На месте ДТП работают пожарные, медики, ДПС и представители оператора ЗСД. «Магистраль Северной столицы» предупреждает об аварийном транспорте в правой и левой полосах перед съездом в приложении «Ваш ЗСД» и на табло переменной информации.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на ЗСД от набережной Макарова до улицы Оптиков растянулся почти на 5 километров. Пробка держится уже около часа, и застрять в ней можно почти на час вместо обычных 5 минут.