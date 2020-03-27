«Долго мне будет Карелия сниться». Туда теперь только на такси — регион закрывает все туристические объекты, останавливает транспорт и вводит жесткий карантин

Республика Карелия в преддверии длинных выходных из-за коронавируса объявила, что закрывает все туристические объекты и останавливает движение общественного транспорта.

Как говорится в распоряжении глава республики Артура Парфенчикова, с 29 марта по 4 апреля в Карелии не будет работать общественный транспорт. Останется только такси. Как заявил руководитель региона, автобусы и прочий транспорт являются скоплением людей, а значит, местом для возможной передачи инфекции от человека к человеку.

Будут остановлены все туры и закрыты базы отдыха. А всех прибывших туристов закроют на 14-дневный карантин. Других уже принимать не будут, закрываются. Уже приехавших не выпустят с территорий турбаз — их оставят на 14-дневный карантин. Кроме того, людям старше 60 лет можно будет выходить магазин или аптеку только по утрам с 9:00 до 11:00.