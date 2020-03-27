Поддержи своих. «Фонтанка» запускает серию публикаций о том, как петербургский бизнес справляется с последствиями коронавируса
По мере введения новых ограничений, которые должны сдержать распространение инфекции, рушится все больше экономических связей, но и возникают новые ниши. В Петербурге уже официально закрыты музеи, театры, фитнес-центры, кинотеатры, фуд-корты в ТЦ. Те, кто находятся в самоизоляции, реже ходят в рестораны в центре города и начинают осваивать интернет-доставку, растет спрос на онлайн-кинотеатры и дистанционное самообразование. Пока крупные сети и владельцы торговых центров пишут петиции в правительство, малому бизнесу остается уповать на поддержку городских властей — и своих соседей.
«Фонтанка» запускает проект «Поддержи своих», в котором будет рассказывать об успешных кейсах адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям, примерах взаимопомощи и кооперации, а также публиковать истории предприятий, столкнувшихся с чрезвычайными сложностями из-за эпидемии, чтобы постоянные клиенты и соседи смогли им помочь.
Мы предлагаем:
1. Поделиться историей успеха. Если изменение потребительских привычек стало для вас окном возможностей, расскажите, как вы перестроили свой бизнес. Начали шить медицинские маски и продавать всем желающим, срочно реорганизовали в кафе или магазине у дома интернет-доставку и кормите соседей, создали новый продукт или услугу, востребованную теми, кто находится в самоизоляции. Расскажите, как вырос спрос на вашу продукцию.
2. Рассказать о примере кооперации. Вы договорились с соседями, как будете помогать друг другу: несколько маленьких магазинов создали общую курьерскую службу, скооперировались для совместного маркетинга, или же вы ИТ-компания, которая бесплатно дала доступ к своим продуктам для малого бизнеса. Или вы малая компания, которая воспользовалась таким сервисом и преуспела. Обязательно расскажите, к каким именно экономическим результатам это привело.
3. Позвать на помощь. Из-за эпидемии коронавируса вы оказались в сложной экономической ситуации (например, не можете рассчитаться с сотрудниками и заплатить за аренду). Но у вас есть конкретная идея, как ваши партнеры и соседи могут вам помочь: купить у вас запас продукции, сырья, ненужное оборудование, организовать совместную закупку или дать доступ к каналам доставки, наконец, просто чаще к вам заходить или узнать о вашем новом продукте. «Фонтанка» дает для этого площадку, главное, четко сформулируйте, какого рода помощь вам нужна.
Мы просим наших читателей присылать свои истории на почту fontanka4locals@gmail.com с пометкой «поддержи своих».
Обязательно указывайте название компании, место, где вы работаете, описывайте исходную ситуацию, какие шаги вы предприняли и к каким итогам это привело (желательно в цифрах), и не забывайте оставлять свои контактные данные, чтобы наши корреспонденты могли запросить у вас дополнительную информацию.