Поддержи своих. «Фонтанка» запускает серию публикаций о том, как петербургский бизнес справляется с последствиями коронавируса

По мере введения новых ограничений, которые должны сдержать распространение инфекции, рушится все больше экономических связей, но и возникают новые ниши. В Петербурге уже официально закрыты музеи, театры, фитнес-центры, кинотеатры, фуд-корты в ТЦ. Те, кто находятся в самоизоляции, реже ходят в рестораны в центре города и начинают осваивать интернет-доставку, растет спрос на онлайн-кинотеатры и дистанционное самообразование. Пока крупные сети и владельцы торговых центров пишут петиции в правительство, малому бизнесу остается уповать на поддержку городских властей — и своих соседей.

«Фонтанка» запускает проект «Поддержи своих», в котором будет рассказывать об успешных кейсах адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям, примерах взаимопомощи и кооперации, а также публиковать истории предприятий, столкнувшихся с чрезвычайными сложностями из-за эпидемии, чтобы постоянные клиенты и соседи смогли им помочь.

Мы предлагаем:

1. Поделиться историей успеха. Если изменение потребительских привычек стало для вас окном возможностей, расскажите, как вы перестроили свой бизнес. Начали шить медицинские маски и продавать всем желающим, срочно реорганизовали в кафе или магазине у дома интернет-доставку и кормите соседей, создали новый продукт или услугу, востребованную теми, кто находится в самоизоляции. Расскажите, как вырос спрос на вашу продукцию.

2. Рассказать о примере кооперации. Вы договорились с соседями, как будете помогать друг другу: несколько маленьких магазинов создали общую курьерскую службу, скооперировались для совместного маркетинга, или же вы ИТ-компания, которая бесплатно дала доступ к своим продуктам для малого бизнеса. Или вы малая компания, которая воспользовалась таким сервисом и преуспела. Обязательно расскажите, к каким именно экономическим результатам это привело.