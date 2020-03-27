В ближайшие две ночи мосты в Петербурге останутся сведены. В понедельник разведут 4 переправы

В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов в преднавигационный период. В ночь с 27 на 28 марта, а также с 28 на 29 марта переправы разводить не будут. Следующая технологическая разводка состоится в ночь на понедельник, 30 марта.



Как сообщает СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь с 29 на 30 марта будут разведены:

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10

Литейный мост — с 1:40 до 4:45

Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55

Тучков мост — с 2:00 до 4:55

Технологические разводки будут проводить вплоть до начала навигации, которое назначено на 10 апреля. Специалисты проведут профилактическое обслуживание переправ и проверят состояние разводных пролетов.