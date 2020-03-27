FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
78.72р85.96р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 13:38
0
Печать

В ближайшие две ночи мосты в Петербурге останутся сведены. В понедельник разведут 4 переправы

В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов в преднавигационный период. В ночь с 27 на 28 марта, а также с 28 на 29 марта переправы разводить не будут. Следующая технологическая разводка состоится в ночь на понедельник, 30 марта.

Как сообщает СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь с 29 на 30 марта будут разведены:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55

Технологические разводки будут проводить вплоть до начала навигации, которое назначено на 10 апреля. Специалисты проведут профилактическое обслуживание переправ и проверят состояние разводных пролетов.

Дальнейший график приводим ниже. В СПб ГБУ «Мостотрест» отмечают, что разводить переправы будут в указанные промежутки, но не обязательно именно в это время.

В ночь с 30 на 31 марта:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00
  • Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30

В ночь с 31 марта на 1 апреля:

  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00

В ночь с 1 на 2 апреля:

  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55

В ночь с 2 на 3 апреля:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55
  • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55
  • Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30

В ночь с 5 на 6 апреля:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55

В ночь с 6 на 7 апреля:

  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55
  • Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30

В ночь с 7 на 8 апреля:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45

В ночь с 8 на 9 апреля:

  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний