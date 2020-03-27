В ближайшие две ночи мосты в Петербурге останутся сведены. В понедельник разведут 4 переправы
В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов в преднавигационный период. В ночь с 27 на 28 марта, а также с 28 на 29 марта переправы разводить не будут. Следующая технологическая разводка состоится в ночь на понедельник, 30 марта.
Как сообщает СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь с 29 на 30 марта будут разведены:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55
Технологические разводки будут проводить вплоть до начала навигации, которое назначено на 10 апреля. Специалисты проведут профилактическое обслуживание переправ и проверят состояние разводных пролетов.
Дальнейший график приводим ниже. В СПб ГБУ «Мостотрест» отмечают, что разводить переправы будут в указанные промежутки, но не обязательно именно в это время.
В ночь с 30 на 31 марта:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00
- Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30
В ночь с 31 марта на 1 апреля:
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00
В ночь с 1 на 2 апреля:
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55
В ночь с 2 на 3 апреля:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55
- Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30
В ночь с 5 на 6 апреля:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55
В ночь с 6 на 7 апреля:
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55
- Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30
В ночь с 7 на 8 апреля:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
В ночь с 8 на 9 апреля:
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50