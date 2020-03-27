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27.03.2020 09:44
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Петербурженка заявила о пропаже отца, который ушел на подледную рыбалку. На берегу осталась его машина

О пропаже отца-пенсионера, который ушел на рыбалку, заявила жительница Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, заявление в полицию Приозерского района жительница Невского района подала накануне, около девяти часов вечера. По её словам, 58-летний мужчина, который постоянно проживает в деревне Бережок, около полудня ушел на рыбалку на озеро Мичуринское. После этого на связь он не выходил, и телефон его отключен.

Обеспокоенная дочь поехала на озеро и нашла на берегу его машину «Ниссан».

После заявления на место выехали спасатели.

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Комментарии (3)

260566471
Безумству храбрых поем мы песню. Надо было сразу на лед на машине выехать.
260561981
На лёд?? в конце марта, в такую теплую зиму? Согласен, нечего беспокоить МЧС, этот сам так захотел.
dddmmm
Зачем беспокоить спасателей? Может в этот момент реально нужна кому-то помощь.
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