Петербурженка заявила о пропаже отца, который ушел на подледную рыбалку. На берегу осталась его машина

О пропаже отца-пенсионера, который ушел на рыбалку, заявила жительница Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, заявление в полицию Приозерского района жительница Невского района подала накануне, около девяти часов вечера. По её словам, 58-летний мужчина, который постоянно проживает в деревне Бережок, около полудня ушел на рыбалку на озеро Мичуринское. После этого на связь он не выходил, и телефон его отключен.



Обеспокоенная дочь поехала на озеро и нашла на берегу его машину «Ниссан».

