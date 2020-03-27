Петербуржцев предупредили, что расписание электричек очень сильно изменится
Северо-Западная пригородная пассажирская компания 27 марта анонсировала изменения в расписании движения электричек из Петербурга в пригороды в ближайшую неделю.
Детали в пресс-службе компании пока не раскрыли. Известно, что изменения будут значительными на период с 30 марта до 5 апреля.
«Подробная информация обо всех изменениях будет размещена дополнительно на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru», — добавили в пресс-службе.
Ближайшую нерабочую неделю Петербургу предстоит провести в состоянии «каникул строгого режима». Чтобы у горожан не было соблазна покидать жилье, тотально ограничивается работа общепита. В Петербурге открыты будут только магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости и/или продуктами, а также аптеки, АЗС и заправки для электромобилей.
Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам после объявления новых ограничительных мер. По словам градоначальника, от того, насколько ответственны будут горожане, зависит их жизнь и здоровье. «Мы либо минимизируем угрозу, либо повторим итальянский сценарий», — пригрозил Беглов.