Петербуржцев предупредили, что расписание электричек очень сильно изменится

Северо-Западная пригородная пассажирская компания 27 марта анонсировала изменения в расписании движения электричек из Петербурга в пригороды в ближайшую неделю.

Детали в пресс-службе компании пока не раскрыли. Известно, что изменения будут значительными на период с 30 марта до 5 апреля.

«Подробная информация обо всех изменениях будет размещена дополнительно на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru», — добавили в пресс-службе.