Точная копия гоночного Porsche из фильма Le Mans будет пригодна для езды по городу
Британская компания Icon Engineering выпустит ограниченную партию реплик знаменитой Porsche 917K, которая не раз выигрывала гонки в Ле Мане, но культовый статус приобрела благодаря одноименному фильму 1971 года, в котором актер Стив Маккуин снимался за рулем именно такого автомобиля. Однако в отличие от чисто гоночного «оригинала», реплики будут пригодны для эксплуатации на дорогах общего пользования.
Реплика будет на 95 процентов соответствовать оригиналу, пишет 26 марта Inside Hook. Оставшиеся пять процентов и позволят сделать гоночный болид пригодным для городских улиц.
В частности, оригинальный 5-литровый 12-цилиндровый двигатель в реплике будет заменен на более «спокойный» шестицилиндровый объемом в 3,6 литра. Кроме этого, придется довести до современного уровня безопасность водителя и пассажира, установить комфортную систему вентиляции и обогрева салона и другое необходимое современному автомобилю оборудование.
Компания Icon Engineering планирует выпускать не более 5 экземпляров реплик лемановского Porsche в год, при этом общий тираж не превысит 60 экземпляров. Первые партии автомобилей будут праворульными, как и оригинал, поскольку предназначены для британского рынка. Любителям экзотики из США придется подождать леворульного варианта, который планируется на будущее.
Цена пригодной для дорог общего пользования «почти настоящей» Porsche 917K начинается от 233 тысяч долларов, и это лишь малая часть тех денег, что просят нынче на аукционах за оригиналы.