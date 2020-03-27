Точная копия гоночного Porsche из фильма Le Mans будет пригодна для езды по городу

Британская компания Icon Engineering выпустит ограниченную партию реплик знаменитой Porsche 917K, которая не раз выигрывала гонки в Ле Мане, но культовый статус приобрела благодаря одноименному фильму 1971 года, в котором актер Стив Маккуин снимался за рулем именно такого автомобиля. Однако в отличие от чисто гоночного «оригинала», реплики будут пригодны для эксплуатации на дорогах общего пользования.



Реплика будет на 95 процентов соответствовать оригиналу, пишет 26 марта Inside Hook. Оставшиеся пять процентов и позволят сделать гоночный болид пригодным для городских улиц.