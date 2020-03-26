Путин разрешил правительству замораживать цены на лекарства и медицинские изделия во время эпидемии

Президент России подписал закон о праве правительства замораживать цены на лекарства и медицинские изделия, которые не входят в список жизненно необходимых, в случае эпидемии. Документ 26 марта опубликован на официальном портале правовой информации.



Кабинет министров теперь может устанавливать предельные розничные цены на лекарства и медпрепараты, а также предельные отпускные цены для производителей. Такое право появляется у чиновников в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте цен сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Фиксировать цены можно будет на срок до 90 дней. Документ внесли в Госдуму на волне новостей о спекуляции на медицинских масках. «Фонтанка» подробно писала о «сером рынке» масок в Петербурге.

