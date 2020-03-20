автор фото Илья Трусов / «Фонтанка.ру»

О том, что цепочка «производитель — оптовик — аптека» в масочных делах прервалась, «Фонтанке» рассказали участники рынка. Гендиректор «Медицина СПб» Сергей Брайченко утверждает, что рынок этот — по крайней мере официальный — стал чересчур проблемным. «Никто не хочет их продавать, аптеки не хотят их покупать, говорят: зачем нам эти проверки, геморрой, головная боль, — объясняет руководитель компании-поставщика. — Будут ходить, говорить, что у нас цены повышены». Работники серого рынка этим не озабочены: цены они завышают многократно, но с них и не спрашивают.



Брайченко знает, о чем говорит: его компании «повезло» угодить в дело УФАС о так называемом «масочном» картеле вместе с еще тремя предприятиями: ООО «НПКФ «Эклиф», ООО «Профитмед СПб» и ООО «Новамед СПб». Накануне комиссия антимонопольщиков провела первое заседание: рассмотрение закрыли для прессы, сославшись на коммерческую тайну, да и вообще дело может растянуться на три квартала. Однако угроза штрафов вполне реальна: замглавы УФАС Вячеслав Тукаев заявил, что составлять они могут до 4% от оборота, а список фигурантов может по ходу увеличиться. О дефиците масок писано-переписано. Если придерживаться версии антимонопольщиков, то можно говорить о тройном ударе из Китая. Во-первых, оттуда распространился коронавирус; во-вторых, именно китайские туристы, пока они были в Петербурге, массово закупали маски; ну и в третьих, именно на Китай приходилось 80% всех масок, продававшихся в России, которых рынок лишился, когда Поднебесной самой не хватало. Есть и четвертый удар: по словам Брайченко, производители не собирались продавать маски оптовикам внутри страны по довирусным ценам, так как тройную цену платил тот же самый Китай; во время всплеска заболеваемости он из экспортера неожиданно превратился чуть ли не в главного потребителя. В начале марта правительство ограничило продажу масок за рубеж, но, как говорит Брайченко, ряд операций, по которым уже пришла предоплата, придется завершить. Одновременно, уточняют собеседники «Фонтанки», на складах поставщиков зависли партии, которые рассчитывали отправить в Китай, но не успели законтрактоваться. Производители и оптовики не хотят терять плановую выручку, работая с российскими аптеками, но и подставляться под антимонопольщиков им неохота.

Куда в этом случае деваются маски, можно понять с помощью натурных наблюдений. Читатель «Фонтанки» прислал видео от 14 марта с одного из складов; автор его подробно презентует скопившиеся там 3,5 млн масок. В целях сохранения конфиденциальности публикуем ролик без звука.

Судя по сопроводительным фото, речь идет о трехслойных масках производства гатчинского ООО «Клевер-про». «Фонтанка» связалась с компанией и попыталась приобрести его продукцию, однако и гендиректор, и клиентский отдел единогласно заверили, что масок на складе нет; все остальное назвали дезинформацией.

Еще один петербургский производитель, ПО «Маска», также сообщает, что в настоящее время медицинских масок в свободной продаже нет и новые заказы временно не принимаются. «Все наши производственные мощности полностью загружены под обеспечение обязательств по ранее заключенным контрактам и договорам на поставку в аптечные сети и ЛПУ», — поясняет компания. Однако это не значит, что маски купить нельзя; их стоимость растет быстрее биткоина на старте, а торговля закономерно ушла в серую зону. Сетевые сервисы Avito и «Юла», пусть не сразу, вычистили масочных спекулянтов, но какие-то предложения можно встретить в интернет-магазинах косметики и даже на AliExpress. Хотя в последнем случае при сумме заказа в 500 рублей доставка из выдохнувшего Китая обойдется в 16 раз дороже.

Продавцы уходят в оффлайн: люди с красноречивыми объявлениями были замечены у нескольких станций метро, маски продают в автомобильных пробках. Но нормальный «опт» переместился в соцести и, судя по объемам, течет на этот рынок как раз со складов.

автор фото читатель «Фонтанки» Эдуард

В соцсети «ВКонтакте» есть целые группы, в WhatsApp — чаты, где можно сообщить о покупке или продаже продукции. «25 рублей штука, всего 7000, не фасованные», — еще с утра 20 марта гласило объявление в одной из таких групп; к часу дня корреспондент «Фонтанки» уже не смог их приобрести, так как покупатель нашелся раньше. Приехали эти маски из Пскова. «Продаю медицинские маски 35рб шт, в наличии 3800шт, в пачке 50шт. сенная площадь», — сообщает Ильдар (орфография сохранена). Купить их можно от 50 штук, сообщили по указанному номеру, подъехать надо в Банковский переулок. Производителем назвали ООО «Альянс». Судя по сайту одноименной компании, что прописана на ул. Ивана Фомина, основной профиль ее — перчатки таиландского производства, однако масками она тоже торгует. Но не сейчас. «Нет в наличии и не ожидается», — ответили в офисе.

«Продам маски медицинские, в наличии 50000 штук, Санкт-Петербург», — предлагает еще один пользователь. Как выяснилось, партию в 10 тысяч можно приобрести по 28 рублей за штуку, производитель «Клевер», все сертификаты имеются. На вопрос, откуда такое богатство на фоне дефицита, продавец ответил: «Мои маски, у меня лежали, теперь продаю». Однако про миллионные партии вряд ли можно будет утверждать, что они просто завалялись в гараже. «Есть маски в наличии СПБ, 5 млн по 26 руб», — не хвастается, а ищет клиентов пользователь под фиктивным, видимо, именем Владимир. Ему тут же отвечают такие же игроки рынка, что это дорого. «Еще утром было дорого, сейчас нормально», — сообщает Владимир. По его словам, готов продавать минимум по 3 млн масок, в наличии 7 млн, производство московское. На вопрос о происхождении отвечает туманно: «Я не производитель, но товар непосредственно от производителя». Вообще масштаб впечатляет, размениваться по мелочам апологеты новой «нефти» не готовы. Некоторые оптовики устраивают квесты для покупателей, только что закладок не делают.

«Кого интересуют медицинские маски синие трехслойные ГОСТ SENSE или Клевер, в коробке 40 упаковок по 50 шт! 2000 шт в одной коробке! Всегда есть в наличии от 500000 до 1000000 шт. масок!» — зазывают несколько пользователей «ВКонтакте». Однако тут же меняют интонацию: «Прежде, чем писать в личку мне и отрывать меня по пустым и тупым вопросам, сначала снимите видео о подтверждении Вашей платёжеспособности! Образец видео прилагается!» Действительно, прилагается: надо заснять наличность и огласить объем заказа. «Клоунов и мечтателей разбогатеть нечего не сделав просьба не беспокоить! — настаивают занятые, судя по всему, люди. — Работаем с нормальным народом!» (Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.) Рынок перекупщиков работает так же планово, как официальный. «В наличии в СПб ежедневно на складе от 300 тыс до 1000000 масок. (Возможен большой объем), — говорит еще один пользователь под произвольно-распространенным именем. — Цены меняются ежедневно». По телефону отвечает человек с акцентом. «Да, все от производителя, — успокаивает он, как ему кажется, коллегу. — Все же посредники, ты же тоже посредник, правильно? Нет, не «Клевер», в «Клевере» нет ничего, пусто. Другое место, из Казани. Ну неважно, они хорошие». Цены растут стремительно: еще 18 марта маски уходили по 22 рубля, сегодня этот запрос вызвал недоумение. «Да нет таких цен сейчас, молодой человек, — покровительственно сообщает перекупщик. — Мы сами по 23 ищем, по 24 вот человек стоит, ищет. В одном месте есть отпускная цена по 24,5».