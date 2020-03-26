Минобороны показало, как военные будут защищать Россию от невидимого врага — коронавируса

Минобороны РФ показало, как вооружённые силы будут защищать население от коронавирусной инфекции. Видео с места учений 26 марта опубликовано в соцсетях.



«Мобильное соединение и части войск РХБ защиты Западного и Центрального военных округов задействованы в мероприятиях повышения уровня готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций», — сообщили в ведомстве.



На кадрах военнослужащие дезинфицируют улицы, дома, автомобиль скорой помощи и личный состав. Учения проводятся на семи полигонах и пяти аэродромах округов.

