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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 17:59
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Минобороны показало, как военные будут защищать Россию от невидимого врага — коронавируса

Минобороны РФ показало, как вооружённые силы будут защищать население от коронавирусной инфекции. Видео с места учений 26 марта опубликовано в соцсетях.

«Мобильное соединение и части войск РХБ защиты Западного и Центрального военных округов задействованы в мероприятиях повышения уровня готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций», — сообщили в ведомстве.

На кадрах военнослужащие дезинфицируют улицы, дома, автомобиль скорой помощи и личный состав. Учения проводятся на семи полигонах и пяти аэродромах округов.

Утром 26 марта петербургские водители встретили на Северном проспекте колонну военной техники, которая, как пояснили в Западном военном округе, двигалась на полигон.

Накануне вечером в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что на территории четырех регионов Западного военного округа созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. В их состав войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Мероприятия будут проводиться на полигонах, подчеркнули в ЗВО.

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Комментарии (5)

_DH_
Клоуны, чёуж.
260551481
Видимый враг в России куда опаснее "невидимого" !
Evgeniy Opel_Reshetov
Надеюсь, что потом они не двинутся в Прибалтику?
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