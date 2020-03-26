Минобороны показало, как военные будут защищать Россию от невидимого врага — коронавируса
Минобороны РФ показало, как вооружённые силы будут защищать население от коронавирусной инфекции. Видео с места учений 26 марта опубликовано в соцсетях.
«Мобильное соединение и части войск РХБ защиты Западного и Центрального военных округов задействованы в мероприятиях повышения уровня готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций», — сообщили в ведомстве.
На кадрах военнослужащие дезинфицируют улицы, дома, автомобиль скорой помощи и личный состав. Учения проводятся на семи полигонах и пяти аэродромах округов.
Утром 26 марта петербургские водители встретили на Северном проспекте колонну военной техники, которая, как пояснили в Западном военном округе, двигалась на полигон.
Накануне вечером в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что на территории четырех регионов Западного военного округа созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. В их состав войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Мероприятия будут проводиться на полигонах, подчеркнули в ЗВО.