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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 22:19
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Под Петербургом создана «группировка войск для борьбы с коронавирусом»

Фото: Министерство обороны РФ/Архив

На территории четырех регионов Западного военного округа созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ЗВО со ссылкой на решение командующего войсками округа Александра Журавлева.

«В состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО», - говорится в сообщении военных.

Группировки создаются в рамках проверки готовности войск к борьбе с коронавирусом, провести которую ранее поручил Владимир Путин. Мероприятия пройдут на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. Всего в ЗВО к ним привлекут около тысячи военнослужащих, а также свыше 200 единиц техники: инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальную инженерную технику.

Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

«Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств», - подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

sektor7
Вариант А дома с женой и детьми.
Вариант Б..
Только вариант Б)
efela
Все логично - на кого больше денег ушло из бюджета, тот и пойдет вирус забарывать. Больше ушло на армию, здравоохранение тихо плакало в уголке. Вот и будет нас теперь лечить армия, как сможет. Кто не спрятался - они не виноваты.
Vasilis
Нас ждет электронный концлагерь и голодные игры в перерывах, слава тем кто все это придумал!)))
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