Под Петербургом создана «группировка войск для борьбы с коронавирусом»
На территории четырех регионов Западного военного округа созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ЗВО со ссылкой на решение командующего войсками округа Александра Журавлева.
«В состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО», - говорится в сообщении военных.
Группировки создаются в рамках проверки готовности войск к борьбе с коронавирусом, провести которую ранее поручил Владимир Путин. Мероприятия пройдут на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. Всего в ЗВО к ним привлекут около тысячи военнослужащих, а также свыше 200 единиц техники: инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальную инженерную технику.
«Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств», - подчеркнули в пресс-службе ЗВО.