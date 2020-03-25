На территории четырех регионов Западного военного округа созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ЗВО со ссылкой на решение командующего войсками округа Александра Журавлева.



«В состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО», - говорится в сообщении военных.

