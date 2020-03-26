От «Петроэлектросбыта» в Купчино на скорой увезли облитого жидкостью для розжига пенсионера. Он пытался поменять счетчики

Жителя Петербурга увезли в больницу после эпизода с жидкостью для розжига возле здания «Петроэлектросбыта» на Будапештской улице в Петербурге. Ему якобы давали нерабочие номера телефонов.



По данным «Фонтанки», забрали 64-летнего мужчину в НИИ скорой помощи от дома 11 по Будапештской улице около двух часов дня. В «Петроэлектросбыте» подтвердили этот факт. Пенсионер, по нашей информации, пришел в отделение и кинул в стекло перед сотрудником пустые бутылки из-под жидкости для розжига. Ничего не требуя, он вышел на улицу и там начал чиркать спичкой. Кассир вызвала полицию и медиков, те быстро среагировали и доставили его в больницу практически целым.