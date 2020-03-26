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26.03.2020 15:24
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От «Петроэлектросбыта» в Купчино на скорой увезли облитого жидкостью для розжига пенсионера. Он пытался поменять счетчики

Жителя Петербурга увезли в больницу после эпизода с жидкостью для розжига возле здания «Петроэлектросбыта» на Будапештской улице в Петербурге. Ему якобы давали нерабочие номера телефонов.

По данным «Фонтанки», забрали 64-летнего мужчину в НИИ скорой помощи от дома 11 по Будапештской улице около двух часов дня. В «Петроэлектросбыте» подтвердили этот факт. Пенсионер, по нашей информации, пришел в отделение и кинул в стекло перед сотрудником пустые бутылки из-под жидкости для розжига. Ничего не требуя, он вышел на улицу и там начал чиркать спичкой. Кассир вызвала полицию и медиков, те быстро среагировали и доставили его в больницу практически целым.

По информации «Фонтанки», свой поступок живущий неподалеку петербуржец объяснил тем, что в квартире он пытается поменять счетчики, но, к кому обратиться, до сих пор не знает. Якобы телефонные номера он просил в «Петроэлектросбыте» несколько дней, но все они оказались неактивны.

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Комментарии (10)

Victor Zuev
у них там интересные правила. купи счетчик на сайте, оплати, и потом 2 недели жди звонка (а может и не 2), тебе якобы должны позовнить и назначить дату и время, когда придется чел с твоим счетчиком и заменит его
WuhanRockCafe
Заявка на установку счетчика оформляется в центрах платежей ПЭС или на их сайте
тат2007amg
Дедушка старый..
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