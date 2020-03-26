Картографический сервис 2ГИС представил модель распространения коронавируса в крупнейших городах страны: Москве, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Челябинске и Петербурге. О ней пишут ТАСС, «АиФ», «Московский комсомолец», телеканал «Санкт-Петербург» и сотни других СМИ. Менеджер проекта Дмитрий Пиликов в разговоре с «Фонтанкой» пояснил, что к науке его разработка отношения не имеет.

Не использованы данные об инкубационном периоде вируса, его заразности, смертности, демографии Петербурга (равно как и других городов), точках пересечения горожан. Реальна только карта дорог.



«Эта модель не основана на реальных данных о вирусе. Не основана на полном населении. И у неё не было цели показать, как вирус будет действовать в реальном многомиллионном городе, — признал Пиликов. — Хотя мы пробовали подставлять эти данные, но она становилась менее наглядной».

Поэтому для её создания была использована гипотеза, что в Петербурге... 5500 условных жителей. И один передает вирус другому. А если им ограничить подвижность, то она доказывает, что соблюдение социальной дистанции позволяет избежать рекордной заболеваемости.

Представленная модель в корне отличается от разработки петербургских исследователей — разработчиков платформы «Геоинтеллект» совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), которые рассчитали модель заражения коронавирусом Москвы.

Там были проанализированы 70 факторов: особенности транспортного перемещения людей, нагрузки на остановки, учитывалось количество людей, проживающих в домах, работающих в бизнес-центрах, наиболее загруженные транспортом места по сигналам смартфонов. И многое, многое другое. Кроме того, программисты постарались четко описать распространение на основе данных о восприимчивости к вирусу определенных возрастных групп населения, особенности течения инфекции и ряд других эпидемиологических особенностей. Тогда получилось, что за 30 дней в Москве один заболевший приведет к заражению более 5000 человек.