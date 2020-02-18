5000 заболевших за месяц: петербуржцы показали, как коронавирус поглотит Москву

Скриншот видео

Петербургские разработчики платформы «Геоинтеллект» совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) создали модель заражения Москвы коронавирусом. Результатами они поделились 17 февраля с «Фонтанкой».

Компьютерная симуляция основывается на взаимодействии носителей вируса и остальных жителей столицы дома, на работе, на учебе и в транспорте. Согласно ей, за 30 дней в Москве один заболевший приведет к заражению более 5000 человек.

Смотреть в новом окне Геоинтеллект

«Мы внимательно и скрупулезно проанализировали особенности транспортного перемещения людей, нагрузку на остановки, учитывали количество людей, проживающих в домах, работающих в бизнес-центрах, трафиковые места по сигналам смартфонов. И многое, многое другое. Всего порядка 70 геофакторов, оцифрованных по территории Москвы, мы заложили в математическую модель», – рассказали в «Геоинтеллекте».





Далее вместе со специалистами НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи программисты постарались четко описать распространение вируса на основе тех открытых данных, которые были в разных источниках. Это и восприимчивость к вирусу определенных возрастных групп населения, и особенности течения инфекции и ряд других эпидемиологических особенностей.

«На время выхода этой статьи мы «достигли» порядка 5084 заболевших за 30 дней, что примерно соответствует динамике в городе Ухань, который, кстати, тоже насчитывает порядка 10 млн населения», – отметили разработчики.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 72 тысячи человек, из которых 1868 человек погибли.