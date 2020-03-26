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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 13:28
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«Дезинфекшн». Юные колпинцы сняли клип о карантине на заразительную песню

Подростки из Колпинского района Петербурга предложили пофантазировать в условиях карантина. Они организовали флешмоб, в рамках которого нужно записать ролик с описанием занятий на самоизоляции. Юноши и девушки опубликовали пример видео 26 марта в соцсетях.

Школьники вдохновились песней Satisfaction Benny Benassy. Вместо дрелей и другого специнвентаря — противогаз и антисептики, вместо зазывных движений полуобнажённых моделей — варианты безопасных приветствий.

Принять участие во флешмобе может каждый. Для этого необходимо снять и опубликовать свой ролик с хештегом #1домаНЕ1. Победителя выберут по лайкам.

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