Подростки из Колпинского района Петербурга предложили пофантазировать в условиях карантина. Они организовали флешмоб, в рамках которого нужно записать ролик с описанием занятий на самоизоляции. Юноши и девушки опубликовали пример видео 26 марта в соцсетях.



Школьники вдохновились песней Satisfaction Benny Benassy. Вместо дрелей и другого специнвентаря — противогаз и антисептики, вместо зазывных движений полуобнажённых моделей — варианты безопасных приветствий.



Принять участие во флешмобе может каждый. Для этого необходимо снять и опубликовать свой ролик с хештегом #1домаНЕ1. Победителя выберут по лайкам.

