Россияне накупили консервов и круп на 3 месяца. Ретейлеры подвели итоги сверхажиотажного спроса в начале пандемии
Среднестатистической российской семье хватит продуктов, закупленных с 9 по 22 марта, на 108 дней. Такой вывод сделали аналитики X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») после анализа покупок последних двух недель.
По данным ретейлера, в этот период образовалась группа продуктов повышенного спроса, продажи которых в разы превышали обычный уровень: мясных консервов в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раза, сахара — 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.
Самые значительные запасы сделали пенсионеры. Чаще всего они закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. Этих продуктов хватит одной семье в среднем на 126 дней. «Сформированные «страховые» запасы продуктов позволят значительной части наиболее уязвимой группы населения переждать карантин без потерь для здоровья и финансов», — говорят в Х5.
Пик закупок был пройден 17 марта 2020 года. По оценке компании, повышенные закупки будут наблюдаться еще несколько дней, после чего уровень спроса нормализуется — конечно, при условии, что не произойдет новых потрясений. Уже сейчас количество потребителей, которые приходят пополнять свой «страховой запас», стремительно сокращается.