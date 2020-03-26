Россияне накупили консервов и круп на 3 месяца. Ретейлеры подвели итоги сверхажиотажного спроса в начале пандемии

Среднестатистической российской семье хватит продуктов, закупленных с 9 по 22 марта, на 108 дней. Такой вывод сделали аналитики X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») после анализа покупок последних двух недель.

По данным ретейлера, в этот период образовалась группа продуктов повышенного спроса, продажи которых в разы превышали обычный уровень: мясных консервов в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раза, сахара — 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.