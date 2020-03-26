Всё могут короли. Монаршая чета Малайзии самоизолировалась из-за коронавируса
Не болеем, но проявляем сознательность, — монаршая чета Малайзии ушла в карантин 26 марта.
Как сообщает малайзийское информагентство Вernama, король Абдулла Рийятуддин Аль-Мустафа и королева Азиза Амина Маймуна Искандария находятся на карантине в связи с тем, что у семи служащих королевского дворца подтвердился коронавирус. Хотя тесты показали отсутствие коронавирусной инфекции у правящей четы.
King, Queen in self-quarantine after seven staff tested positive for #COVID19 https://t.co/MWzlNVEBGd pic.twitter.com/YnrKO9N0FC— BERNAMA (@bernamadotcom) March 26, 2020
«Тем не менее их величества сейчас соблюдают 14-дневный карантин, начиная со вчерашнего дня», — сообщает агентство.
Напомним, это не первый случай ухода в карантин первых лиц государства. Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель самоизолировалась в связи с подозрением на новую болезнь, но результаты её тестов на коронавирус, к счастью, дали отрицательный результат. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится в карантине после того, как у его супруги нашли covid-19.