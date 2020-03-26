FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.79р84.15р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 11:52
2
Печать

Всё могут короли. Монаршая чета Малайзии самоизолировалась из-за коронавируса

Не болеем, но проявляем сознательность, — монаршая чета Малайзии ушла в карантин 26 марта.

Как сообщает малайзийское информагентство Вernama, король Абдулла Рийятуддин Аль-Мустафа и королева Азиза Амина Маймуна Искандария находятся на карантине в связи с тем, что у семи служащих королевского дворца подтвердился коронавирус. Хотя тесты показали отсутствие коронавирусной инфекции у правящей четы.

«Тем не менее их величества сейчас соблюдают 14-дневный карантин, начиная со вчерашнего дня», — сообщает агентство.

Напомним, это не первый случай ухода в карантин первых лиц государства. Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель самоизолировалась в связи с подозрением на новую болезнь, но результаты её тестов на коронавирус, к счастью, дали отрицательный результат. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится в карантине после того, как у его супруги нашли covid-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Samal_5e4d4df31fec5
передайте королю что руками лапать маску нельзя!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний