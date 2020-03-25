Финляндия изолирует столичный регион Уусимаа. Въезд и выезд в Хельсинки ограничат

Власти Финляндии приняли историческое решение в связи с распространением коронавируса - с 27 марта по 19 апреля столичный регион Уусимаа будет изолирован, въезд и выезд из него будет ограничен. Об этом в ходе пресс-конференции вечером 25 марта заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Исключением будут рабочие поездки и передвижения, связанные с деятельностью жизненно необходимых сфер и вескими личными причинами, такими как встреча с ребенком или смерть родственника.



Министр транспорта Тимо Харакка заявил, что по-прежнему будут осуществляться грузовые перевозки, но поезда и автобусы в регион ходить не будут. Контроль за движением транспорта полицейским помогут осуществлять военные. Внутри Уусимаа движение ограничивать не будут, но людей призывают не выходить из дома без надобности и не ездить на дачи.