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25.03.2020 23:59
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Финляндия изолирует столичный регион Уусимаа. Въезд и выезд в Хельсинки ограничат

Власти Финляндии приняли историческое решение в связи с распространением коронавируса - с 27 марта по 19 апреля столичный регион Уусимаа будет изолирован, въезд и выезд из него будет ограничен. Об этом в ходе пресс-конференции вечером 25 марта заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Фото: скриншот с Google Maps

Исключением будут рабочие поездки и передвижения, связанные с деятельностью жизненно необходимых сфер и вескими личными причинами, такими как встреча с ребенком или смерть родственника.

Министр транспорта Тимо Харакка заявил, что по-прежнему будут осуществляться грузовые перевозки, но поезда и автобусы в регион ходить не будут. Контроль за движением транспорта полицейским помогут осуществлять военные. Внутри Уусимаа движение ограничивать не будут, но людей призывают не выходить из дома без надобности и не ездить на дачи.

В данный момент в Финляндии зарегистрировано 880 случаев заражения COVID-19, и 75% инфицированных находятся в Уусимаа. Смертельных случаев три.

Решение об изоляции Уусимаа парламент вынесет 26 марта.

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