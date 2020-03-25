В Финляндии от коронавируса скончались ещё двое, власти планируют закрыть столичный регион
Число смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло в Финляндии до трёх.
Как сообщили в Университетской больнице Хельсинки 25 мая, жертвой COVID-19 стала пожилая женщина. В больнице города Хямеэнлинна умер пациент средних лет. Первая смерть в столице была зафиксирована 21 марта.
Всего, по данным Национального института здравоохранения и социального развития THLна 25 марта, в Финляндии коронавирус выявлен у 880 человек. Госпитализированы 82, в реанимации находятся 22 пациента.
По прогнозу THL, всего через больницу пройдут 11 300 заражённых COVID-19, интенсивная терапия понадобится 3 600 больным. Пик эпидподъёма ещё впереди.
Как рассказала премьер-министр Санна Марин, власти планируют закрытие ресторанов, кафе, баров и ночных клубов до конца мая. Также 25 мая правительство рассмотрит вопрос о закрытии региона Уусимаа (административный центр — Хельсинки), сообщает Ilta-Sanomat. Решение ещё не принято, ограничение свободы передвижения является юридически сложным вопросом.
Пока же в канцелярии минюста говорят следующее: «Поездки из Южной Финляндии в другие регионы без острой необходимости нельзя назвать ответственными действиями».
Кроме того, на днях в Финляндии было принято историческое решение о применении стратегических запасов госхранилища. Речь идет о средствах индивидуальной защиты для медработников, таких как, например, защитные маски, а также о других медицинских принадлежностях, передаёт Yle.
Страна ввела чрезвычайное положение 18 марта. Все мероприятия отменены, людям рекомендовано оставаться дома. Переговоры по сокращению персонала, ведущие к принудительным отпускам, затрагивают около ста тысяч работников по всей стране.