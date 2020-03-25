В Финляндии от коронавируса скончались ещё двое, власти планируют закрыть столичный регион

Число смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло в Финляндии до трёх.

Как сообщили в Университетской больнице Хельсинки 25 мая, жертвой COVID-19 стала пожилая женщина. В больнице города Хямеэнлинна умер пациент средних лет. Первая смерть в столице была зафиксирована 21 марта.

Всего, по данным Национального института здравоохранения и социального развития THLна 25 марта, в Финляндии коронавирус выявлен у 880 человек. Госпитализированы 82, в реанимации находятся 22 пациента.

По прогнозу THL, всего через больницу пройдут 11 300 заражённых COVID-19, интенсивная терапия понадобится 3 600 больным. Пик эпидподъёма ещё впереди.